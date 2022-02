Merkel beim Einkaufen in Feinkost-Supermarkt bestohlen

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist beim Einkaufen in Berlin bestohlen worden. Sie war weder allein noch mittellos unterwegs. Ausgeführt hat die Straftat ein Unbekannter, als Merkel am Donnerstagvormittag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gegen 11.40 Uhr in einem Feinkost-Supermarkt in der Morsestraße unterwegs war. Nun ist Charlottenburg für Berliner Verhältnisse ohnehin ein teures Pflaster. Umso mehr in einem Feinkostladen, noch mehr, wenn einem da die Geldbörse gestohlen wird.

Büro der Kanzlerin gibt sich schmallippig

Die Polizei bestätigte offiziell nur, dass eine 67-jährige Frau in der Polizeiwache in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte den Diebstahl angezeigt habe. In dem gestohlenen Portemonnaie befanden sich nach Angaben des Diebstahlopfers ein Personalausweis, eine EC-Karte, ein Führerschein und Bargeld in ungenannter Höhe. Das Büro der Altkanzlerin wollte sich nicht äußern.

Tasche nie am Einkaufswagen allein lassen

Merkel wurde in dem Supermarkt von mindestens einem Leibwächter des Bundeskriminalamts (BKA) begleitet. Es kann also keiner sagen, dass die Polizei nicht schnell vor Ort war. Wie wachsam das Auge des Gesetzes blickte, scheint allerdings fraglich. Zuweilen kann ja nicht nur die Justiz auf einem oder zwei Augen blind sein. Die Polizei ermittelt nun jedenfalls wegen einfachen Diebstahls. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich das Portemonnaie in einer Tasche befand, die am Einkaufswagen hing. Womit wir uns mal wieder den Rat ins Gedächtnis rufen sollten, Wertsachen am Körper zu tragen und niemals unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zu lassen.

Eigentlich routiniert im Einkaufen

Auch in ihren Jahren als Bundeskanzlerin machte Merkel schon als Do-it-yourself-Einkäuferin Schlagzeilen. Öfters wurde die wichtigste Frau der politischen Welt damals in einem Supermarkt nahe des Regierungsviertels gesehen. Es kam auch vor, dass sie in der Lebensmittelabteilung eines französischen Kaufhauses in der Friedrichstraße in Charlottenburg unterwegs war, und Paparazzi-Fotos zeigten sie auch dem Kauf einer Flasche guten Weines nicht abgeneigt.

Gelegenheit macht Diebe

Nun werden schöne Erinnerungen an sorgloses Shopping in der Hauptstadt getrübt, denn dort wurde ihr während des Einkaufens die Geldbörse gestohlen - offenbar aus der Tasche am Einkaufwagen heraus. Gelegenheit macht eben nicht nur Diebe, sondern bringt auch die schmerzliche Erfahrung Nummer drei: Nicht nur Du selbst bist Schnäppchenjäger.

(mit Informationen von dpa)