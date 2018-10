Merkel bei der Jungen Union - wie groß ist die Unterstützung?

Ein mit Spannung erwarteter Auftritt - kann Angela Merkel die Junge Union überzeugen? Die Erwartungen vor dem Besuch der Kanzlerin waren hoch gesteckt. Am Ende bekommt Merkel zwei Geschenke von der Jungen Union - ein paar Wandersocken und einen gelben Regenmantel.

"Aus diesem Geschenk schlussfolgere ich, dass Sie mich nicht im Regen stehen lassen wollen - das finde ich toll!" Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Wie groß die Unterstützung für die Kanzlerin tatsächlich noch ist - das ist an diesem Samstag in Kiel schwer abzulesen. Denn kurz vor den entscheidenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist auch eine gute Portion Disziplin im Spiel.

Führung gefordert

Der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak kritisiert gleich zu Anfang: Es gehe schlicht und einfach so nicht weiter, wie die Große Koalition sich in den vergangenen Monaten dargestellt habe. Von der Kanzlerin fordert er Führung - und Antworten:

"Wir wollen von Ihnen wissen - wie geht es weiter mit der Großen Koalition? Wie bleiben wir eine starke Volkspartei? Und wie kommen wir runter von diesen Umfragewerten, die uns nicht schlafen lassen, wenn wir weit unter 30 Prozent liegen?" Paul Ziemiak, Vorsitzender der Jungen Union

Die CDU-Vorsitzende gibt zu: Der Streit in der Großen Koalition habe zu den schlechten Umfragewerten beigetragen. Sie wolle ihren Beitrag leisten, das zu ändern. Mit Blick auf die kommenden Wahlen appelliert sie an die Union "zu kämpfen, damit wir ein gutes Ergebnis in beiden Ländern bekommen". CDU und CSU müssten sich jetzt an die Bürger wenden "und nicht miteinander Fingerhakeln machen."