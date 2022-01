Menschenrechtsgericht verurteilt Türkei wegen Yücel-Haft

Wegen der Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei verurteilt. Mit der ein Jahr dauernden Untersuchungshaft habe die Türkei Yücels Recht auf Freiheit sowie die Meinungs- und Pressefreiheit verletzt, erklärte das Gericht in Straßburg.

Der heute 48 Jahre alte Yücel hatte als Auslandskorrespondent für die "Welt" in der Türkei gearbeitet, bis er im Februar 2017 wegen seiner Artikel festgenommen wurde. Er war im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul.

Nach Informationen mehrerer Medien muss die Türkei Yücel nun 12.300 Euro Schadensersatz zahlen und 1.000 Euro an Verfahrenskosten erstatten. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig - die Prozessparteien können es innerhalb von drei Monaten anfechten.

Yücel: Verfahren "politisch motiviert"

"In diesem Verfahren gibt es keine Faser, die nicht politisch motiviert gewesen wäre", schrieb Deniz Yücel auf Twitter. "Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befindet meine Verhaftung in der Türkei für rechtswidrig. Dennoch halte ich dieses Urteil in Teilen für enttäuschend."

Enttäuschend sei, dass die Richter keinen Verstoß gegen das Folterverbot feststellten – trotz der neunmonatigen Isolationshaft und trotz der psychischen und körperlichen Gewalt, der er im Hochsicherheitsgefängnis zeitweise ausgesetzt gewesen sei, so Yücel in der "Welt".