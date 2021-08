Menschenrechtler fordern: Keine Verhandlungen mit Taliban

Vertreterinnen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte haben einen Aufruf gestartet: Alle Menschen, die in Afghanistan in Gefahr sind, müssten schnellstmöglich in ein sicheres Land gebracht werden. Die Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi fordert bei einer Pressekonferenz der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, ein Netzwerk zu gründen, an dem sich sämtliche Frauenbewegungen, Organisationen und Regierungen weltweit beteiligen. Die Rettung weiterer Menschen aus Afghanistan erfordere einen gemeinsamen Kraftakt.

Taliban auf keinen Fall anerkennen

Die Übernahme der Macht in Afghanistan durch die Taliban ist eine Tragödie, so Mina Ahadi. Sie stehe mit vielen betroffenen Personen in Afghanistan in Kontakt und erfahre aus erster Hand von dem Leid und der großen Angst um das Leben der Menschen vor Ort. Insbesondere Frauen, Homosexuelle und Atheisten seinen bedroht. Wer sich gegen die Unterdrückung stelle, werden sofort verfolgt und bestraft. Ahadi appelliert an die Weltöffentlichkeit und die Regierungen, die Taliban nicht als Regierung anzuerkennen.

Menschen werden "regelrecht geschlachtet"

Mehrere Menschenrechtsaktivistinnen fordern: Keinen Dialog, keine Verhandlungen mit den Taliban. Die im Iran geborene Autorin Hourvash Pourkian, sagt: "Den gleichen Fehler haben wir schon im Iran gemacht. Wir dürfen nicht mit Terroristen verhandeln.“ Die Menschen würden in Afghanistan "regelrecht geschlachtet". Die ganze Welt müsse sich jetzt mit den Menschen in Afghanistan solidarisieren. Die Probleme in Afghanistan seien in der globalisierten Welt auch unsere Probleme.

Außenminister Maas baut auf Nachbarländer

Doch wie können in den nächsten Monaten Schutzbedürftige aus Afghanistan gerettet werden, ohne mit den Taliban zu verhandeln? Bundesaußenminister Heiko Maas versucht derzeit, die Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans zu gewinnen. Maas setzt heute seine Reise nach Usbekistan, Pakistan und Tadschikistan fort.

Die Nachbarstaaten wollen sich nach seinen Angaben absprechen und womöglich eine gemeinsame Position zu Afghanistan entwickeln. Es gebe Bemühungen, alle Nachbarstaaten an einen Tisch zu bekommen, sagte Maas in Taschkent nach Gesprächen in der usbekischen Hauptstadt. Usbekistan ist laut Maas bereit, Deutsche, afghanische Ortskräfte und Schutzbedürftige, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen, ins Land zu lassen.

Deutschland will 40.000 Afghanen aufnehmen

Auf den Ausreiselisten des Auswärtigen Amts stehen mehr als 10.000 Afghanen. Dazu zählen ehemalige afghanische Mitarbeiter von Bundeswehr oder Ministerien – die sogenannten Ortskräfte – und besonders schutzbedürftige Menschen wie Menschenrechtsaktivisten oder Frauenrechtlerinnen. Hinzu kommen deren Familienangehörige. Zusammen handelt es sich nach aktuellem Stand um mehr als 40.000 Menschen, die in Deutschland aufgenommen werden sollen.

Auflagen für Ausreise nach Deutschland

Bundesaußenminister Heiko Maas will aber nur denjenigen Menschen bei der Ausreise aus Afghanistan helfen, die eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Mit der strikten Beschränkung auf diese Gruppe will der Minister falschen Hoffnungen vorbeugen und verhindern, dass es an den Grenzübergängen zu ähnlich chaotischen Zuständen kommt wie am Flughafen Kabul in der vergangenen Woche.

Neue Zahlen aus dem Bundesinnenministerium

Das Bundesinnenministerium hat inzwischen neue Zahlen zu den bisher aus Afghanistan ausgeflogenen Ortskräften bekannt gegeben. Danach sind im Zuge der Evakuierungen insgesamt 4.587 Personen nach Deutschland eingereist, darunter 3.849 Afghanen und 403 deutsche Staatsbürger, wie ein Ministeriumssprecher mitteilt. Davon seien 138 Ortskräfte mit 496 Familienmitgliedern, also insgesamt 634 mit einem Ortskräftebezug.

Unterstützung der Nachbarländer werde nicht helfen

Der Plan des Außenministers, bei der weiteren Rettung von Schutzbedürftigen auf die Unterstützung der Nachbarländer zu bauen, werde nicht aufgehen, warnen Aktivistinnen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Das werde nicht den betroffenen Menschen helfen, sondern eher den Taliban und deren Verbündeten, meint Frauenrechtlerin Shamla Sarabi. Am Beispiel Pakistan erklärt sie: Die Machthaber dort würden die Taliban bewaffnen und stärken, man könne ihnen nicht vertrauen. Ähnliches gelte für weitere Staaten in der Region.