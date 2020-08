Menschenrechte? Schwierige Lage auf der Krim in Corona-Zeiten

Die Menschenrechtslage auf der Halbinsel Krim wird immer schlechter. Insbesondere Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Krise werden missbraucht, um Kritiker wegzusperren.

Nach Angaben der Crimean Human Rights Group, einer Vereinigung von Menschenrechtsverteidigern und Journalisten, waren Anfang dieses Jahres 88 Bewohner der Halbinsel Krim aus politischen oder religiösen Gründen in Haft, die meisten davon Krimtataren.

Oft beruhten die Anklagen auf Denunziationen, berichtet Yulia Gorbunova vom Moskauer Büro der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Gorbunova ist eine der wenigen russischen Menschenrechtler, die sich mit der Lage auf der Krim beschäftigen, und sie ist in engem Kontakt mit ukrainischen Kollegen. "Wenn Sie sich die Akten ansehen, werden Sie feststellen, dass die Anklagen durchaus auf Hörensagen beruhen können, auf einem Gespräch zum Beispiel, das ein anonymer Zeuge in einer Moschee belauscht haben will", so Gorbunova.

Justizwillkür und fragwürdige Anklagen

Zu behaupten, die Krim gehöre zur Ukraine, gilt in Russland als Aufruf zum Extremismus. Server Mustafayev hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim kritisiert, wie viele andere Krimtataren auch. Derzeit ist er einer der prominentesten politischen Gefangenen der Krim. Im Mai vor zwei Jahren durchsuchten Beamte des russischen Geheimdienstes Mustafayevs Haus und nahmen ihn mit.

Inzwischen steht er in Rostow am Don in Südrussland vor Gericht. Die Anklage lautet "Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation" und "Verschwörung mit dem Ziel einer gewaltsamen Machtergreifung". Im Fall einer Verurteilung drohen dem 34-jährigen 25 Jahre Haft.

Amnesty International setzt sich für Server Mustafayev ein. Prozesse wegen Terrorismus gehörten zu den schwierigsten, sagt sein Anwalt Emil Kurbedinow: "Im Zusammenhang damit sitzen rund hundert Krimtataren im Gefängnis, gegen einige wird noch ermittelt, andere haben schon lange Haftstrafen bekommen. Die Anklage ist absolut politisch motiviert."

Covid-19 in den Gefängnissen

Die Menschenrechtssituation auf der Krim ist durch die Corona-Pandemie nicht besser geworden. Anton Korynewytsch ist "Ständiger Vertreter des ukrainischen Präsidenten auf der Krim" – allerdings im Exil in Kiew. Auch er beschäftigt sich mit dem Prozess gegen Server Mustafayev. "Vor ein paar Wochen war Mustafayev während einer Gerichtsverhandlung in Rostow in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand", so Korynewytsch. "Und er bat darum, auf Covid-19 getestet zu werden. Er bekam aber lange keine medizinische Versorgung."

Später stellte sich heraus, dass Mustafayev nicht mit dem Virus infiziert war. Noch nicht. Denn die Situation in russischen Gefängnissen ist schon ohne die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, lebensgefährlich.

Der Anwalt Kurbedinow hat wegen der Quarantäne-Maßnahmen derzeit nur sehr eingeschränkt Zugang zu den Häftlingen: "Unsere Mandanten sagen, in den Untersuchungsgefängnissen wird überhaupt nicht desinfiziert. In einer Zelle können 15 bis 20 Personen sitzen. Besonders das Untersuchungsgefängnis in Simferopol ist stark überbelegt. Es ist das einzige Untersuchungsgefängnis auf der Krim und schon mehr als 200 Jahre alt. Die sanitären Bedingungen sind dort schrecklich."

Problematischer Rechtsbeistand

Aus Schutz vor Ansteckung werde die Öffentlichkeit von den Verhandlungen weitgehend ausgeschlossen. Der Justizwillkür sei damit Tür und Tor geöffnet, klagt Kurbedinow. Die Pandemie erschwere seine Arbeit als Verteidiger: "Ein großer Teil unserer Verfahren wird am Militärgericht in Rostow am Don geführt. Wenn du von der Krim dorthin fährst, wirst du ständig angehalten wegen der Quarantäne, du musst verschiedene Genehmigungen vorweisen und so weiter. Es ist sehr schwer zu reisen."

Gut sechs Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland wird es dementsprechend immer schwieriger, belastbare Informationen von der Halbinsel zu bekommen. Die Menschen haben schlicht Angst. Die Aktivisten von der Krim-Solidarität filmen bei Razzien, führen Interviews mit den Anwälten der Krimtataren, verbreiten sie in sozialen Netzwerken. Emil Kurbedinow gehört zu den wenigen, die noch den Mut haben, über Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu diskutieren.