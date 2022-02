Menschen in der Ukraine - Leben mit dem Krieg

"Je länger der Krieg andauert, desto müder und ausgepowert sind alle" sagt Mariia Fedorova, BR-Journalistin. Sie stammt aus Donezk und hat dort bis zu ihrem Studium auch gelebt. Vor einigen Wochen war sie zum ersten Mal seit Jahren wieder in ihrer Heimat. In den letzten Tagen und Wochen hat sie immer wieder Kontakt zu den Menschen dort.

"Meine Familie sagt mittlerweile: 'In Donezk wollen wir doch alle eigentlich das Gleiche. Wir wollen, dass dieser schreckliche Krieg aufhört.' Sie leben auch seit acht Jahren in dieser sehr heiklen, unsicheren Atmosphäre. Das ist unglaublich anstrengend. Und da wünscht sich niemand – zumindest in meiner Familie – jetzt eine weitere verbale oder politische Eskalation oder ein weiteres Kräftemessen." Mariia Fedorova, BR-Journalistin

20 Stunden Reise statt 2 Stunden Flug

Ihre Reise nach Donezk beschreibt sie im Weltspiegel Podcast als viel aufwändiger, als sie sie in Erinnerung hatte. 2014 ist sie direkt von München nach Donezk geflogen, Dauer: zwei Stunden. Diesmal hat die Fahrt laut Mariia Fedorova 20 Stunden gedauert, Nach den Ländergrenzen kamen viele Checkpoints: Die Stadt ist nach außen vollkommen abgeschottet.

"Der Flughafen liegt immer noch in Schutt und Asche. Es fahren keine Züge. Du kannst nicht mit internationalen Kreditkarten zahlen. Ich hatte den Eindruck, alle Zeichen von Globalisierung sind aus dem Stadtbild verschwunden, wie Werbung, internationale Ketten und Geschäfte. In der Innenstadt habe ich viele verlassene Häuser um Geschäfte gesehen." Mariia Fedorova, deutsch-ukrainische Journalistin

Unsicheres Leben in der Ostukraine

Inmitten dieser surrealen Umgebung ginge allerdings das alltägliche Leben weiter, meint sie. Die Menschen gingen nach wie vor in Restaurants, in Cafés, ins Theater. Und auch wenn sie in den letzten Wochen feststellen musste, dass OSZE-Beobachterinnen und -Beobachter die Stadt verlassen, dass Botschaftspersonal aus Kiew abgezogen wird, sei ihre Familie dennoch der Meinung, sie dürfe jetzt nicht in Panik verfallen, sonst hielten sie die Situation nicht mehr aus.

"Es ist ein Krieg. Also das steht eigentlich nicht zur Debatte", meint Vassili Golod, WDR-Journalist und Host des Podcasts Machiavelli - über Rap und Politik – geboren in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, gelegen an der Grenze nach Russland. Er wundere sich jedes Mal, wenn er von Bundeskanzler Olaf Scholz hört: 'Wir müssen einen Krieg mitten in Europa verhindern.' Die tatsächliche Lage sehe anders aus – mit den vielen Toten der letzten 8 Jahre.

Sprache als Waffe?

Welche Rolle spielt bei dem Krieg die Sprache? Vassili Golod kommt aus der Ostukraine und spricht Russisch, nicht Ukrainisch. Durch seinen Podcast hat er immer wieder Kontakt zu Rapperinnen und Rappern aus dieser Region. So zum Beispiel mit dem ukrainischen Rapper Yarmak. Er habe bisher immer auf Russisch gerappt, doch jetzt steigt er um auf Ukrainisch, weil er merkt, dass er mit der russischen Sprache nichts erreichen kann.

"Diese Politisierung der Sprache kommt vor allem aus dem Kreml, dort heißt es immer wieder; Die ukrainischen Nationalisten verbieten Russisch und die russischsprachige Bevölkerung wird ausgegrenzt. Das ist so nicht richtig. Ich war selbst in der Ukraine und ich spreche nur Russisch, kein Ukrainisch. Ich habe gemerkt, dass das gar kein Problem für die Menschen ist, dann einfach mit mir Russisch zu reden." Vassili Golod, WDR-Journalist

Neuer Blick auf Osteuropa

Wie könnte die Situation deeskaliert werden? Mariia Fedorova und Vassili Golod hatten beide einen Wunsch: Dass wir in Westeuropa, in Deutschland einen anderen Blick auf die Länder in Osteuropa werfen – und somit auch auf die Ukraine. Beide bemängeln eine fehlende Auseinandersetzung mit dem Osten, mit den osteuropäischen Kulturen und Lebensweisen. Mariia Fedorova hofft, dass wir hier in Deutschland durch diese Eskalation zukünftig einen differenzierteren Blick auf diese Region werfen und vor allem auch unsere Perspektive auf die Menschen zu richten, die dort leben.

Im Weltspiegel Podcast vom 17.02.2022 sind Mariia Fedorova und Vassili Golod zu Gast, außerdem auch noch der Politikjournalist Jens Siegert, der seit 30 Jahren in Moskau lebt.