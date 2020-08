Melania Trump - ab heute im Wahlkampf für ihren Mann

Wenn Donald Trump etwas Nettes über seine Frau sagen soll, sagt er, "dass sie unfair behandelt wird, aber die Leute lieben sie." Wenn Melania Trump gefragt wird, ob sie ihren Mann liebt, sagt sie: "Ja, uns geht es gut", und das, worüber die Medien spekulieren, sei Klatsch und Tratsch und nicht immer richtig.

Melania Trump: Chemie hat von Tag eins an gestimmt

Zwei Ausschnitte aus Fernsehinterviews, die zeigen, wie schwierig es ist, etwas über Amerikas First Couple zu erfahren. Kein öffentliches Herumalbern wie bei den Obamas, keine betonte Verbundenheit wie bei den Bidens. Herr und Frau Trump stattdessen erwecken den Eindruck, sie hätten sich nicht viel zu erzählen. Keine gute Voraussetzung, um gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen. Obwohl Melania Trump einmal sagte, dass die Chemie zwischen ihnen beiden von Tag eins an gestimmt habe.

Kein Händchenhalten mit Donald

Vielleicht ist es ihr Akzent, der sie immer etwas gehemmt wirken lässt. Vielleicht mag sie auch einfach nur keine öffentlichen Auftritte und hat sich deshalb diese Rüstung aus langen Haaren, viele Make Up, eng geschnittenen Kleidern und hohen Schuhen zugelegt, die sie immer sehr distanziert wirken lässt - selbst dem eigenen Mann gegenüber, mit dem sie offenbar nicht gerne Händchen hält.

Wildes Partyleben in den 90ern

Ziemlich sicher sind sich die Beobachter, dass die 50-Jährige stärker ist, als sie scheint. Mitte der 90er Jahre kam die gebürtige Slowenin als Modell nach New York und lernte den sehr vermögenden Donald Trump kennen. Fotos aus jener Zeit lassen auf ein wildes Partyleben schließen. Sie wurde seine dritte Frau und Mutter seines 5. Kindes.

Trump schätzt ihre ruhige Art

"Sie hat eine gute Art, sie ist sehr ruhig, sie hat ein gutes Urteilsvermögen", sagte Trump neulich über seine Frau. Dass ihr Mann Schweigegeld an ehemalige Geliebte hat zahlen lassen, ließ die First Lady unkommentiert. Manchmal aber setzt sie kleine Zeichen, dass sie anderer Meinung ist als ihr Mann. Dass sie sich gegen Mobbing im Internet einsetzt, wo ihr Mann dort täglich herum rüpelt, kann dabei kein Zufall sein, oder? Buchautorin Mary Jordan glaubt, dass Melania Trump hinter den Kulissen die Fäden zieht. "Wenn Sie im Weißen Haus geheuert und nicht gefeuert werden wollen, müssen Sie an Melanias Seite stehen", sagte Jordan bei PBS.

Michelle Obama ist Liebling der sozialen Netzwerke

Heute, bei ihrer Rede im frisch sanierten Rosengarten des Weißen Hauses, dürfte ihr Job darin bestehen, die große Leerstelle ihres Mannes auszufüllen: seinen Mangel an Empathie. Sie wird deshalb von Donald Trump ein Bild als Familienmensch, fürsorglicher Vater und treusorgenden Ehemann zeichnen.

Interessant wird der Vergleich mit Michelle Obama. Die frühere First Lady hatte in der Vorwoche mit ihrer Rede das Internet zum Summen gebracht. 7,5 Millionen Interaktionen in den sozialen Netzwerken, meldete die Politik-Plattform Axios, fünfmal so viel wie bei den Reden von Barack Obama und Joe Biden. Ob Melania Trump da mithalten kann?