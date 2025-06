Meinungsfreiheit bei Gaza-Demos – Europarat rügt Deutschland

Der Europarat hat sich besorgt über das Vorgehen der deutschen Behörden bei Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg bzw. bei propalästinensischen Kundgebungen geäußert. Außerdem habe Deutschland Kritik an Israel teilweise als Antisemitismus ausgelegt. Der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, warnte vor schwerwiegenden Eingriffen in die Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

O'Flaherty schrieb einen entsprechenden, am Donnerstag veröffentlichten Brief an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Darin heißt es unter anderem: "Ich bin besorgt wegen Berichten über exzessiven Gewalteinsatz der Polizei gegen Demonstranten, einschließlich Minderjährige, die teilweise zu Verletzungen geführt hat."

Kommissar verweist auf Verhältnismäßigkeit

Der Einsatz von Gewalt müsse rechtsstaatlichen Prinzipien wie Verhältnismäßigkeit, Legalität und Nichtdiskriminierung entsprechen, betont der Menschenrechtskommissar. Fälle von übermäßigem Gewalteinsatz sollten untersucht, Verantwortliche angemessen bestraft und Opfer über mögliche Rechtsmittel informiert werden.

Der Kommissar beklagt auch, dass seit Februar in Berlin die Nutzung der arabischen Sprache und kultureller Symbole bei Demonstrationen eingeschränkt worden seien. Zudem würden Demonstrierende wiederholt willkürlichen Polizeikontrollen und teils übermäßiger Überwachung ausgesetzt – sowohl online als auch vor Ort.

Einschränkungen der Meinungsfreiheit auch in der Zivilgesellschaft

Auch außerhalb des öffentlichen Raums sieht O'Flaherty Einschränkungen der Meinungsfreiheit – etwa an Universitäten, in Schulen sowie im Kulturbereich. Zudem gebe es Berichte über Versuche, ausländische Staatsangehörige wegen ihrer Teilnahme an Protesten oder politischen Äußerungen zum Nahost-Konflikt abzuschieben.

O'Flaherty zeigte sich auch darüber besorgt, dass manche deutsche Behörden Kritik an Israel pauschal als antisemitisch einstuften. Er forderte, die Definition von Antisemitismus nicht "zu verzerren, zu instrumentalisieren oder falsch anzuwenden, so dass Meinungsfreiheit und legitime Kritik unterdrückt werden, einschließlich Kritik am Staat Israel", heißt es in dem Schreiben.

Propalästinensische Kundgebung in Berlin-Kreuzberg

Im Mai waren bei einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Kreuzberg mehrere Demonstranten und elf Polizisten verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben hatten Demonstranten Gegenstände auf Polizisten geworfen und sie mit Schlägen und Tritten angegriffen. Diese hätten dann durch Schieben, Drücken und Schlagtechniken reagiert.

Ein Gericht hatte kurz vor Beginn entschieden, dass die Veranstaltung ortsfest durchgeführt werden muss und die Teilnehmer nicht wie geplant in den Stadtteil Neukölln ziehen dürfen. 56 Personen waren festgenommen worden.

Mit Informationen von epd und AFP