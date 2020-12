"Meilenstein in der Pandemiebekämpfung" - Freude über Impfstoff

Die Reaktion des Bundesgesundheitsministers auf die Eilmeldung ließ nicht lange auf sich warten: Jens Spahn twitterte, die "ordentliche Zulassung eines Impfstoffes … ist ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung".

Der CDU-Politiker gibt sich zuversichtlich, dass schon am Tag nach Weihnachten die ersten Pflegebedürftigen in der stationären Altenpflege geimpft werden – "denn wir schützen die Verwundbarsten zuerst". Das Impfen ebne den Weg aus der Krise, schreibt Spahn weiter, und diesen Weg wolle man so schnell wie möglich gehen.

Karliczek: Licht am Ende des Tunnels ist heller geworden

Auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek reagierte erfreut auf das Votum der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. Karliczek sagte, das "Licht am Ende dieses Pandemie-Tunnels ist heute noch einmal viel heller geworden". Die Vorbereitungen seien getroffen, den Stoff all jenen anzubieten, "die ihn wollen und die diesen Impfstoff besonders benötigen".

Die Impfstrategie sieht vor, dass zuerst alle geimpft werden, die 80 Jahre oder älter sind oder die in einem Alten- bzw. Pflegeheim leben. Zur ersten Impfgruppe gehören auch Personen, die solche älteren oder pflegebedürftigen Menschen betreuen; außerdem medizinisches Personal, das einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist.

Freude bei Biontech über EMA-Entscheidung

Biontech-Chef und Mitbegründer Uğur Şahin sagte, die Entscheidung der EMA sei für alle im Unternehmen "eine besonders persönliche und emotionale" Entscheidung. Şahin verwies darauf, dass das Unternehmen seinen Sitz "im Herzen der EU" habe. Und als solches freue man sich besonders, einen Schritt näher zu sein und "möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern".

EMA-Empfehlung geht jetzt an die EU-Kommission

Mit der Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA hat der Impfstoff von Biontech und seinem US-amerikanischen Partner Pfizer die vorletzte Hürde genommen. Jetzt muss noch die EU-Kommission über die formelle Zulassung entscheiden, das gilt allerdings als reine Formsache. Liegt diese Zulassung vor, kann die Auslieferung der bereits produzierten Impfdosen beginnen. Bevor die Dosen verimpft werden, muss aber noch das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) prüfen, ob die Chargen der Zulassung entsprechen. Erst dann werden sie freigegeben.

Bundesweit sind in den vergangenen Tagen und Wochen Impfzentren aufgebaut worden, um einen möglichst schnellen Ablauf der Impfung zu gewährleisten. Mobile Impfteams sollen in Krankenhäuser und Pflegeheime gehen. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, bekommt zwei Impfdosen im Abstand von etwa drei Wochen in den Oberarm gespritzt.