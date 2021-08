Meidinger: "Viele Dinge noch nicht so geregelt, wie erhofft"

Laut dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger aus dem Kreis Rottal-Inn, herrschen wenige Wochen vor dem Ende der Sommerferien noch große Defizite angesichts des Schul-Corona-Managements.

Meidinger kritisiert etwa, dass zugesagt worden sei, alle Unterrichtsräume in Bayern mit Raumluftfilteranlagen auszustatten. Laut Schätzung des Lehrerverbands seien aber maximal 30 Prozent, wenn nicht sogar eine noch geringere Zahl, der Unterrichtsräume in Bayern bis Schulbeginn mit den Anlagen versehen.

90 bis 95 Prozent der Lehrkräfte geimpft

Während weit über 90 Prozent der Lehrer geimpft seien, besteht für Meidinger vor allem Handlungsbedarf bei der Steigerung der Impfquote bei den Schülern. Er geht davon aus, dass in der Altersgruppe ab zwölf, was vor allem die weiterführenden Schulen betreffe, eine höhere Impfquote erheblich mehr Sicherheit bringen könnte und schlägt vor, im Umfeld von Schulen oder an Schulen direkt durch mobile Impfteams niedrigschwellige Angebote zu machen.