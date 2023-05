Meidinger fordert "Konzentration auf Basics" an Grundschulen

Auch Bayerns Philologenverband will Deutsch statt Englisch

Einen konkreten Vorschlag dazu machte der Bayerische Philologenverband: "Eine Möglichkeit bestünde darin, die Englischstunden in der dritten und vierten Klasse für Deutschunterricht zu verwenden", erläuterte dessen Vorsitzender Michael Schwägerl.

"Dass jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen kann, ist alarmierend", sagte Schwägerl in Bezug auf das schlechte Abschneiden deutscher Grundschüler. Eine gute Lesekompetenz sei "Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn, für das spätere Berufsleben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben".

Es sei daher dringend notwendig, dass Grundschulen die Sprache "Deutsch" verstärkt in den Mittelpunkt rücken, gerade weil immer mehr Schüler einen Migrationshintergrund haben: "Diese geraten ansonsten in Gefahr, abgehängt zu werden, was zu Frustration und Schulverdrossenheit führt." Es sei "Aufgabe des bayerischen Bildungssystems, dass jedes Kind die nötige Förderung erhält und keines zurückgelassen wird!"

Mit Informationen von KNA, AFP und dpa