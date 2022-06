Mehrwertsteuer für Fleisch soll rauf, für Gemüse runter

Noch im Herbst hatte das Umweltbundesamt viel Kritik auf sich gezogen, als es aus ökologischen Gründen für eine höhere Belastung von Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln warb. Jetzt dreht Dirk Messner, der Präsident des Amtes, den Spieß um: Angesichts der hohen Inflation knüpft er an die Debatte um mögliche Entlastungen an.

Entlastungen sozial und ökologisch sinnvoll gestalten

Der Kerngedanke, erklärt Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamts: "Wir sollten die Entlastung für die Bürger jeweils so anlegen, dass wir zugleich die soziale Komponente einlösen und zugleich umwelt- und klimapolitisch vernünftig handeln."

Den größten Effekt erhofft sich Messner davon, die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Getreideprodukte und pflanzliche Öle ganz zu streichen – das ist aufgrund einer Änderung im EU-Recht seit kurzem möglich. Vier Milliarden Euro könnten Veränderungen bei den Lebensmitteln den Verbrauchern bringen, sagt Messner.

Emissionen bei tierischen Produkten bis zu 28 Mal so hoch

Der zweite Effekt sei eben, das Einkaufs- und Konsumverhalten über die Preise zu beeinflussen: "Pflanzenbasierte Lebensmittel sind deutlich umwelt- und klimaverträglicher als tierische Lebensmittel, und durch diese Differenzierung der Steuern haben wir einen Anreiz, pflanzliche Lebensmittel stärker zu nutzen als tierische Lebensmittel."

Was Messner mit Zahlen zur Klimabilanz unterlegt: Für ein Kilo Gemüse oder Obst würde etwa ein Kilo Treibhausgase aufgewendet, die Produktion eines Kilos Fleisch, Wurst und Milchprodukten sei mit Treibhausemissionen zwischen sieben und 28 Kilo verbunden. Deshalb hält Messner grundsätzlich auch an der Forderung fest, die Mehrwertsteuer auf Fleisch und andere tierische Lebensmittel zu erhöhen – was die Käufer mit fünf bis sechs Milliarden Euro belasten würde.

Entlastung auch beim ÖPNV oder bei Reparaturen

Wegen der ohnehin schon hohen Preise solle das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zunächst einmal wolle man über Entlastungen umweltfreundliches Verhalten fördern. Zum Beispiel auch durch die Abschaffung der Mehrwertsteuer bei Fahrten mit Bus und Bahn oder durch eine Reduzierung auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent bei bestimmten Reparaturdienstleistungen oder Maßnahmen zur Heizungsoptimierung.

"Wir möchten anknüpfen an die Debatte, die wir schon Ende der 90er Jahre begonnen haben, über die soziale und ökologische Umgestaltung des Steuersystems, der Kerngedanke ist ja, alles was umweltschädlich ist, höher belasten, alles, was umweltfreundlich ist, niedriger belasten, und Arbeit entlasten", erklärt Messner.

Lindner nennt Tankrabatt als Negativbeispiel

Aus der Politik kommt Zuspruch und Widerspruch: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen hatte sich schon vor wenigen Tagen für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten ausgesprochen – das helfe gerade Haushalten mit niedrigen Einkommen, die vergleichsweise viel Geld für Lebensmittel ausgeben.

Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, ist dagegen skeptisch, auch mit Blick auf die aktuellen Erfahrungen bei der Spritpreissenkung: "Sind wir denn sicher, dass die Mehrwertsteuersenkung bei den Lebensmitteln weitergegeben würde? Ist das denn völlig anders als bei der Zapfsäule?", so Lindner am Abend in der ARD-Sendung "Maischberger". Nach Einschätzung von Dirk Messner vom Umweltbundesamt ist dieses Problem aber lösbar, zum Beispiel durch intensive Beobachtung der Preise durch Verbraucherschützer, Medien und das Kartellamt.