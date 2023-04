Mehrheit hält Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt für falsch

Ein überwiegender Teil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland spricht sich gegen den Atomausstieg aus, der an diesem Samstag mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke vollzogen wird. 59 Prozent der Befragten gaben im "Deutschlandtrend" für das ARD-Morgenmagazin an, sie hielten die Entscheidung für falsch. Nur ein Drittel (34 Prozent) bezeichnete den Schritt als richtig.

Die Akzeptanz für die Atomkraft hat sich damit offenbar deutlich gewandelt. Vor 13 Jahren hätten sich noch 62 Prozent der Befragten für einen Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen, heißt es in der Umfrage. Nur 32 Prozent befürworteten damals die friedliche Nutzung der Atomkraft.

Große Unterschiede je nach Alter und politischer Einstellung

Zustimmung für das Ende der Atomkraft gibt es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen. Dort begrüßen 50 Prozent der Befragten den Ausstieg, 39 Prozent lehnen ihn ab. In der Gruppe der mittleren und älteren Jahrgänge überwiegt dagegen die Ablehnung.

Bei den Anhängern der Parteien wird der Atomausstieg unterschiedlich bewertet. Während bei den Anhängern der Grünen (82 Prozent) und der SPD (56 Prozent) das Aus für die Atomenergie mehrheitlich begrüßt wird, wenden sich die Anhänger der Unionsparteien (83 Prozent) und der AfD (81 Prozent) mit deutlicher Mehrheit gegen den Ausstieg. Auch bei der FDP gibt es mit 65 Prozent eine Mehrheit für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke.

Befragung von mehr als 1.000 zufällig ausgewählten Deutschen

Der Deutschland-Trend der ARD ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest Dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins. Befragt wurden vom 11. bis 12. April insgesamt 1.204 Wahlberechtigte in Deutschland.