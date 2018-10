Mehrheit für Schwarz-Grün in Hessen hauchdünn gerettet

Die CDU bleibt in Hessen stärkste Kraft, muss aber deutliche Verluste verkraften: Demnach haben die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen 27,0 Prozent der Stimmen erhalten - 11,3 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Damit bleibt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier zwar stärkste Kraft, fuhr aber ihr schlechtestes Ergebnis in Hessen seit mehr als 50 Jahren ein. Auch die SPD hat massiv an Zustimmung verloren und kommt nur noch auf 19,8 Prozent (- 10,9 Punkte).

Großer Gewinner: die Grünen

Über ein Plus von 8,7 Punkten können sich der Prognose zufolge die Grünen freuen: Sie kommen auf 19,8 Prozent und sind somit gleichauf mit der SPD. Durch diese großen Stimmengewinne der Grünen ist eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition möglich.

Die AfD schafft mit 13,1 Prozent (+ 9,0 Punkte) erstmals den Einzug in den hessischen Landtag und ist damit in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Ebenfalls im Parlament vertreten sein werden erneut die Linke mit 6,3 Prozent ( + 1,1 Punkte) und die FDP mit 7,5 Prozent (+ 2,5 Punkte). Die weiteren Parteien kommen auf 6,5 Prozent.

69 von 137 Sitzen für Schwarz-Grün

Für die Sitzverteilung bedeutet das: 40 Mandate für die CDU, jeweils 29 für SPD und Grüne, 9 für die Linke, 11 für die FDP und 19 für die AfD - gesamt 137. Damit hat Schwarz-Grün eine Mehrheit. Aber auch andere Koalitionen wären rechnerisch möglich: Schwarz-Rot käme ebenfalls auf 69 Sitze, genauso wie ein "Ampel"-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Eine "Jamaika"-Koalition aus CDU, Grünen und FDP hätte zusammen 80 Mandate.