Knapp jeder dritte Bundesbürger fände es besser, wenn es gemeinsame Sommerferien für ganz Deutschland gäbe. Einen einheitlichen Ferientermin für alle 16 Bundesländer fänden sie "sehr gut" oder "gut", sagten 30 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Mehrheit von 53 Prozent ist gegen einen Einheitstermin, die übrigen Befragten äußersten keine Meinung.

Bayern und Baden-Württemberg starten heute in die Sommerferien

In diesem Jahr gibt es in Deutschland sieben verschiedene Starttermine für die Sommerferien. Als letzte Bundesländer starten an diesem Wochenende Bayern und Baden-Württemberg in die schulfreie Zeit - damit haben für eine Woche alle Schüler in Deutschland frei. Für die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg geht es bereits in die letzte Ferienwoche, Ferienbeginn war hier am 20. Juni.

Frankreich hat einheitliche Sommerferien

Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Jahr haben dort alle Schüler vom 7. Juli bis zum 1. September frei.

Viele Staus erwartet: Richtung Süden wird es sehr voll

Auf fast allen Autobahnen drohen Staus. Reisende treffen auf Pendlerverkehr. Es gibt viele Baustellen, und in Österreich dürfen Autofahrer, deren endgültiges Reiseziel nicht in Österreich liegt, am Wochenende auf bestimmten Autobahnabschnitten nicht auf Nebenstraßen abfahren.

Dauerbaustellen auf der A3 Frankfurt - Nürnberg

Lange Staus dürfte es an den Dauerbaustellen auf bayerischen Autobahnen geben, wie zum Beispiel auf der A3 Frankfurt – Nürnberg, wo zwischen Aschaffenburg und dem Kreuz Fürth/Erlangen schon seit Jahren der sechsstreifige Ausbau der Fahrbahn läuft.

Nur eine Röhre: Staufalle Grenztunnel auf der A7

Im weiteren Verlauf der A3 in Richtung Passau stehen oft Reisende in Richtung Österreich zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof im Stau, auch dort wird die Fahrbahn erweitert. Eine Staufalle ist - auch ohne Baustelle - der Grenztunnel Füssen auf der A7, weil der nur eine Röhre hat.

Fahrverbote in Österreich: Stau umfahren geht nicht

Dieses Jahr sind die Urlauber aber vor allem wegen ihrer Reise durch Österreich in Sorge, weil samstags und sonntags im Salzburger Land und in Tirol die Umfahrungen mehrerer Autobahnabschnitte auf Nebenstrecken verboten sind.

Vor allem Tauern- und Brennerautobahn betroffen

Konkret betrifft das die A10 Tauernautobahn zwischen Puch/Urstein und St. Michael im Lungau, die A12 Inntalautobahn zwischen Hall in Tirol und Zirl und die A13 Brennerautobahn zwischen Patsch und Gries am Brenner. Auf der Tauernautobahn bedeutet das beispielsweise, dass es keine Alternative zur mautpflichtigen Fahrt durch Tauern- und Katschbergtunnel gibt.