Mehrere Verletzte bei Anschlag in Tel Aviv

Wie die israelische Polizei mitteilte, sind am Dienstag Zivilisten im Norden von Tel Aviv angegriffen worden. Bei dem mutmaßlichen Anschlag mit einem Auto sowie einer Stichwaffe wurden mindestens sieben Menschen verletzt.

Tel Aviv: Fußgänger mit Auto gerammt und "scharfem Gegenstand" verletzt

Nach Polizeiinformationen fuhr der Verdächtige mit seinem Auto von Süd nach Nord durch die Stadt und rammte mit seinem Fahrzeug Fußgänger in einer Einkaufsstraße. Ihm sei es dann gelungen, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und "auf Zivilisten mit einem scharfen Gegenstand einzustechen". Nach Angaben von Ärzten mussten fünf Verletzte behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.

Laut Israels Polizeichef Kobi Schabtai hat ein Zivilist vor Ort auf den Angreifer geschossen "und ihn daran gehindert, seinen mörderischen Amoklauf fortzusetzen".

Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich am zweiten Tag einer großangelegten israelischen Razzia gegen militante Palästinensergruppen in Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland. An dem Einsatz waren hunderte israelische Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, Bulldozer und Drohnen beteiligt. Schüsse und Explosionen erschütterten die Stadt Dschenin und das angrenzende Flüchtlingslager.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, zehn Menschen seien bei dem israelischen Militäreinsatz seit Montagmorgen getötet worden, von den 100 Verletzten befänden sich 20 in einem ernsten Zustand. Seit dem Beginn der Razzia verließen palästinensischen Angaben zufolge rund 3.000 Menschen das Flüchtlingslager, das als Hochburg bewaffneter Palästinensergruppen gilt.

Polizei: Angreifer wurde "neutralisiert"

Bei dem mutmaßlichen Angreifer in Tel Aviv handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 23-Jährigen aus dem Westjordanland. Der Mann aus einem Dorf nahe Hebron sei mit einer medizinischen Genehmigung nach Israel eingereist, berichteten mehrere israelische Medien am Dienstag übereinstimmend. Nach Angaben der Familie des Verdächtigen arbeitete er jedoch als Schmied in einer Werkstadt in Tel Aviv. Demnach sei er nicht krank gewesen.

Unklar war zunächst, ob der Angreifer bei dem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv getötet wurde. Die Familie wurde palästinensischen Berichten zufolge noch nicht informiert. Nach Angaben der Polizei ist er vor Ort "neutralisiert" worden.

Mehrere Festnahmen im Umfeld des Verdächtigen

Nach Angaben von Israels Polizeichef Kobi Schabtai hat es erste Festnahmen gegeben. Mehrere Menschen, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen, seien festgenommen worden, sagte der Polizeichef Medienberichten zufolge und rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Motivation für Anschläge hätte sich demnach aufgrund der großangelegten Militäroperation in Dschenin im Westjordanland weiter erhöht.

Mit Informationen von AFP und dpa