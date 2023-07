Mehrere Tote nach Waldbränden in Griechenland und Italien

Italien und Griechenland, zwei der beliebtesten Urlaubsländer der Bayern, kämpfen seit Tagen und Wochen gegen heftige Waldbrände. Am Mittwoch wurden aus beiden Mittelmeerländern Tote infolge der Brände gemeldet.

Zwei Tote und zahlreiche Evakuierungen in Griechenland

In Griechenland kamen bei Waldbränden im Landesinneren mindestens zwei Menschen ums Leben. Die Leiche eines 45-jährigen Schäfers sei in einer ländlichen Gegend gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Behörden die Leiche einer Frau geborgen, wie der staatliche Fernsehsender ERT berichtete. Beide Todesfälle wurden auf die Brände zurückgeführt.

Die Behörden ordneten die Evakuierung der Außenbezirke zweier Städten im Zentrum des Landes an. "Das Feuer hat das Industriegebiet von Volos erreicht, ein Evakuierungsbefehl wurde erlassen", sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Costas Agorastos, dem staatlichen Sender ERT. Laut Feuerwehrsprecher Ioannis Artopios waren von dem Evakuierungsbefehl fünf Ortschaften nahe der 85.000-Einwohner-Stadt Volos betroffen.

61 neue Brände innerhalb eines Tages

Inmitten der anhaltenden, intensiven Hitze loderte zudem ein Feuer außerhalb der 60.000-Einwohner-Stadt Lamia. Dort sollten laut Artopios drei Ortschaften evakuiert werden. Nach Angaben der Notrufzentrale 112 war im Zentrum des Landes im Laufe des Mittwochs eine neue Flammenfront entstanden. "Heute ist der schwierigste Tag des Sommers", sagte Feuerwehrsprecher Artopios vor Journalisten in Athen. Die Einsatzkräfte kämpften ihm zufolge am Mittwoch gegen 90 Brände, von denen 61 in den vergangenen 24 Stunden ausgebrochen seien.

Im ganzen Land hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. Zudem herrschen seit rund zehn Tagen fast überall Temperaturen über 40 Grad und alles ist vertrocknet. Am Donnerstag soll zwar die Hitzewelle zu Ende gehen. Dies wird aber die Folge starker Winde sein, die Brände weiter anfachen könnten.

Entwarnung für Rhodos – Urlaubsgutscheine geplant

Entwarnung gab es vorerst auf der Insel Rhodos, wo mehr als 20.000 Touristen und Einheimische am Wochenende Hotels und Häuser am Meer wegen der Flammen verlassen mussten. Die meisten Brände sind weitgehend erloschen. Die Regierung bemühte sich, den Schaden für den Tourismus in Grenzen zu halten. Tourismusministerin Olga Kefalogianni betonte, dass die Waldbrände nur einen kleinen Teil der Insel betroffen hätten. "Wir haben uns mit der Hotelierkammer in Verbindung gesetzt und wollen sehen, wie wir die Leute mit Urlaubsgutscheinen zurückholen können", sagte sie im Fernsehen. Griechenland ist stark vom Tourismus abhängig. Rhodos, eine der größten Inseln in der Ägäis, ist mit rund 1,5 Millionen Besuchern in den Sommermonaten eines der wichtigsten Reiseziele.

Waldbrände auf Sizilien – drei Tote in Italien

In Italien bleibt die Lage bei den Waldbränden weiter kritisch. Im Norden Siziliens starben drei Menschen. Insbesondere in der Provinz Palermo im Norden der Insel kämpften Einsatzkräfte auch am Mittwoch gegen Wald- und Flächenbrände. Zwei verkohlte Leichen wurden am Dienstagnachmittag in Cinisi bei Palermo in der Nähe des Flughafens gefunden. Eine ältere Frau starb in der Region, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In Folge der Brände sind bereits Dutzende Hektar Wald und Buschland verbrannt. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach eigenen Angaben mit mehr als 3.000 Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen im Einsatz. Die Lage in den restlichen Teilen Siziliens hat sich demnach im Vergleich zu Dienstag entspannt.

