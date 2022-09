Zahlreiche Tote in Italien nach Überschwemmungen

Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Mittelitalien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen würden vermisst, sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Freitag in einer Pressekonferenz in Rom. Er bedankte sich bei den Rettern für deren "Professionalität, ihr Engagement und ihren Mut". Etwa 50 Menschen wurden nach offiziellen Angaben mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Bürgermeister spricht von "Tsunami"

Dutzende Überlebende retteten sich auf Dächer oder Bäume und warteten dort auf Hilfe. "Es war keine Wasserbombe, es war ein Tsunami", beschrieb der Bürgermeister der Gemeinde Barbara in der Provinz Ancona, Riccardo Pasqualini, dem Sender die plötzlichen Regenfälle am Donnerstagabend.

Zwei Kinder, darunter ein Junge, der seiner Mutter in Barbara aus den Armen gespült wurde, waren unter den vier Menschen, deren Verbleib am späten Freitagmorgen noch ungeklärt war. Etwa 50 Menschen wurden mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Etwa 1.300 Einwohner in Barbara seien in Folge des Hochwassers ohne Trinkwasser, das Telefonnetz sei beeinträchtigt, sagte Pasqualini. Wie er der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mitteilte, wurden in der Stadt auch eine Mutter und ihre junge Tochter vermisst, die versucht hätten, dem Hochwasser zu entkommen.

Feuerwehr in Schlauchbooten unterwegs

Viele der 300 eingesetzten Feuerwehrleute wateten in überschwemmten Straßen durch hüfthohes Wasser, während andere versuchten, Überlebende von Schlauchbooten aus zu bergen. Die Feuerwehr twitterte, es seien Dutzende Menschen aus Autos, von Dächern und Bäumen gerettet worden. Auch Hubschrauber kamen zum Einsatz, um sieben Menschen aus abgelegeneren Orten im Apennin in Sicherheit zu bringen.

Ancona stark betroffen - Ausnahmezustand in den Marken

Besonders schwer betroffen waren die Adria-Stadt Ancona und ihre Umgebung. Draghi, der noch am Freitag nach Ostra reisen wollte, rief in der stark betroffenen Region Marken den Ausnahmezustand aus. Aber auch in der benachbarten Region Umbrien gab es Unwetter.

In der Stadt Senigallia an der Adria kam es zu besonders starken Überschwemmungen. Auch kleinere Ortschaften in den Hügeln nahe der Weltkulturerbe-Stadt Urbino wurden überschwemmt. Dort bewegten sich Flüsse aus Wasser, Schlamm und Trümmern durch die Straßen.

Regierung verspricht fünf Millionen Euro Hilfe

Draghi wollte noch am Freitag einige der von dem Unwetter verwüsteten Städte besuchen. Seine Regierung versprach Hilfe in Höhe von fünf Millionen Euro für die Region.

"Es war ein extremes Ereignis, ein mehr als außergewöhnliches", sagte der Klimatologe Massimiliano Fazzini im Fernsehen. Basierend auf seinen Berechnungen sei die niedergegangene Regenmenge, konzentriert über vier Stunden und insbesondere auf eine besonders heftige Periode von 15 Minuten, die größte innerhalb von Hunderten Jahren gewesen. Innerhalb weniger Stunden sei die Region mit der Regenmenge überschwemmt worden, die normalerweise in sechs Monaten falle, hieß es in einem Fernsehbericht.