Mehrere Tote bei schweren Unwettern in den USA

Ausnahmezustand in den US-Bundesstaaten Kentucky und Georgia: Bei schweren Unwettern sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Kentucky im Osten des Landes starben mindestens acht Menschen bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen, wie Gouverneur Andy Beshear am Sonntag erklärte.

Die meisten ertranken, nachdem sie von den rasch steigenden Fluten in ihren Autos eingeschlossen wurden, darunter eine Mutter mit ihrem Kind. Mindestens 1.000 Menschen mussten aus überschwemmten Gebieten gerettet werden. In Alabama sorgte ein Tornado für Verwüstungen. Beshear warnte, die Opferzahl könne noch weiter ansteigen. In Atlanta im südlichen Bundesstaat Georgia kam laut Feuerwehr ein Mensch ums Leben, als ein vom Sturm entwurzelter Baum auf sein Haus stürzte.

500.000 Haushalte in den USA ohne Strom

Beshear rief in Kentucky den Notstand aus und forderte die Bevölkerung auf, nicht mit dem Auto zu fahren. Mehr als 500.000 Haushalte vom Süden der USA bis hinauf zum Bundesstaat New York waren am Sonntag nach Angaben der Website poweroutage.us ohne Strom.

Minus 50 Grad: Extreme Kältewelle erwartet

In den kommenden Tagen wird im Zentrum und im Norden der USA extreme Kälte erwartet. Der Wetterdienst sagt für die Bundesstaaten nahe der Grenze zu Kanada Temperaturen von bis zu minus 51 Grad Celsius voraus. Der nationale Wetterdienst warnte vor lebensbedrohlichen Minustemperaturen entlang der Rocky Mountains und in den angrenzenden Tiefebenen am Montag und Dienstag. In Montana wurde mit bis zu minus 42,7 Grad Celsius gerechnet, die gefühlte Temperatur könnte wegen der eisigen Winde bei bis zu minus 51 Grad liegen. Ähnliche niedrige Temperaturen wurden auch in North und South Dakota erwartet.

Grund ist ein sogenannter Polarwirbel, der kalte Luft aus der Arktisregion in die USA drückt. Meteorologen zufolge ist es bereits der zehnte solche Polarwirbel in diesem Winter und der bisher kälteste.

Mit Material von AFP und AP