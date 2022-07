Mehrere Tote bei Gletscherbruch in Dolomiten

Bei einem Gletscherbruch in den italienischen Alpen sind mindestens fünf Bergsteiger getötet worden. Dies sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte am Sonntag. Bei dem Unglück in den Dolomiten seien zudem acht Menschen verletzt worden.

Suche nach Vermissten läuft

Die Bergsteiger seien unterhalb des Gipfels der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, von einer Lawine aus Eis, Schnee und Fels erfasst worden, hieß es. Zunächst war ein riesiger Eisblock des Gletschers der Marmolata abgebrochen und brachte die Lawine ins Rollen, wie die lokale Bergrettung berichtete.

Nach weiteren Bergsteigern unter den Eis-, Schnee- und Felsmassen wurde am Nachmittag unter anderem mit fünf Helikoptern und mehreren Hundestaffeln gesucht. Der Eisbrocken sei abgebrochen, als mehrere Seilschaften gerade auf der üblichen Route zum Gipfel unterwegs waren, teilte der Bergrettungsdienst weiter mit.