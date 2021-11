Mehrere Opfer bei Palästinenser-Anschlag in Jerusalem

Ein Palästinenser hat in der Altstadt von Jerusalem einen Israeli getötet und vier weitere verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wie aus Krankenhauskreisen verlautete, starb der 30-jährige Israeli im Hadassah-Krankenhaus. Die israelische Polizei teilte mit, dass bei dem Angriff mit einem Maschinengewehr mindestens vier Menschen verletzt worden seien. Eine Person schwer, eine weitere lebensgefährlich. Bei den beiden Schwerverletzten handelte es sich den Angaben zufolge um Zivilisten, bei den Opfern mit leichten Verletzungen um Polizisten. Der Angreifer wurde laut Polizei von Sicherheitskräften erschossen. Neben dem Gewehr habe er auch ein Messer bei sich gehabt. Nach palästinensischen Angaben handelte es sich bei dem Angreifer um einen 42 Jahre alten Religionslehrer aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems. Israels Minister für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev, teilte am Sonntag mit, der Angreifer sei Mitglied der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gewesen. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas begrüßte den Anschlag in Jerusalem. "Diese heilige Stadt wird weiter kämpfen, bis zur Vertreibung des fremden Besatzers, und wird sich der verhassten Realität der Besatzung nicht unterwerfen."

Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Es kommt im Bereich der streng bewachten Anlage immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen.

Vergangene Woche: 16-jähriger Angreifer erschossen

Jerusalem, das besetzte Westjordanland und Israel waren ab Oktober 2015 monatelang Schauplatz antiisraelischer Angriffe, die zumeist von einzelnen jungen Palästinensern verübt wurden. Zuletzt hatte am Mittwoch in Jerusalem ein 16-jähriger Angreifer zwei israelische Grenzpolizisten mit einem Messer verletzt. Er wurde von den Sicherheitskräften erschossen.

Rund 200.000 Israelis leben in Ost-Jerusalem, wo auch 300.000 Palästinenser wohnen. Der israelische Siedlungsbau in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland ist völkerrechtlich illegal. Er wurde unter allen israelischen Regierungen seit 1967 fortgesetzt.