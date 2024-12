Mehrere Menschen bei Explosion in Den Haag verletzt

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohngebäude im niederländischen Den Haag hat es mindestens vier Verletzte gegeben, unter ihnen Medienberichten zufolge ein Kind. Zudem werden etwa 20 Menschen vermisst. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das dreigeschossige Gebäude nach der Explosion am Morgen teilweise ein. Fünf Wohnungen seien zerstört worden.

Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Vermissten

Die Löscharbeiten dauern an, Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern. Die Rede war von rund 20 Vermissten, nach denen mit Spürhunden gesucht wird. Im Umfeld des teilweise eingestürzten Gebäudes entstand große Verwüstung. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Die Polizei fahndet unterdessen nach einem Auto, das unmittelbar nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr. Anwohner wurden gebeten, mögliche Videoaufnahmen vom Unglücksort zu schicken, auf denen das Auto zu sehen sein könnte.

Bewohner des Stadtteils Mariahoeve im Nordosten von Den Haag hörten vor Tagesanbruch einen gewaltigen Knall und Schreie. Eine Frau sagte gegenüber Reportern, sie habe gedacht, es habe ein Erdbeben gegeben.

Immer wieder Sprengstoffanschläge von Kriminellen

In den Niederlanden kommt es seit längerem immer wieder zu Sprengstoffanschlägen im kriminellen Milieu. Die Explosionen und Brandanschläge treffen Häuser, Firmengebäude und Autos. Die nachts an Hauseingängen, Fassaden oder Geschäften deponierten Spreng- oder Brandsätze richten Sachschäden an, verletzt wird in der Regel niemand. Nach Polizeiangaben geht es bei den Anschlägen um Drogen, Einschüchterung und Erpressung. Selbst bei Beziehungsstreits komme Sprengstoff zum Einsatz.

Ob die Explosion und der anschließende Brand in Den Haag einen kriminellen Hintergrund haben, ist noch offen. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof zeigte sich schockiert von der Katastrophe und bot den Opfern die Hilfe der Regierung an. Auch das Königshaus reagierte betroffen.

Zuletzt explodierte Drogenlabor

Anfang des Jahres gab es in Rotterdam eine Explosion mit drei Toten in einer Wohnanlage. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Explosion eines illegalen Labors zur Herstellung von Drogen in dem Gebäude handelte.

Mit Informationen von dpa