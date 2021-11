Mehr Transparenz bei Auslastung von Krankenhäusern gefordert

Fast 90 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen leiden nicht an Covid-19

Von den politischen Entscheidungsträgern fordert Brysch: "Wir müssen intelligent vorgehen. Das, was wir im letzten Frühjahr hatten, kann es nicht mehr geben. Dass wir Leerbetten bezahlt haben, hat Milliarden Euro gekostet, führte aber dazu, dass ganz viele entscheidende Therapien ausblieben und dass wir absurderweise Menschen in Kurzarbeit geschickt haben, weil wir keine Auslastung hatten." Dass nicht notwendige Operationen in einigen bayerischen Kliniken verschoben werden, sei dagegen nachvollziehbar.

"Das Klagen kann jeder verstehen, der mit Patienten zu tun hat, die an Covid-19 erkrankt sind. Aber entscheidend ist, dass die meisten Patientinnen und Patienten, die wir deutschlandweit versorgen, nicht an dieser schweren Krankheit Covid-19 erkrankt sind." Fast 90 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen leiden laut Brysch nicht an Covid-19.

Brysch befürchtet Lobbyarbeit der Klinikbetreiber

Brysch befürchtet, dass die Kliniken mit dem Notstand Lobbyarbeit betreiben: "Das ist zu befürchten. Es geht darum, für Transparenz zu sorgen. Wir dürfen uns nicht vor einen Karren spannen lassen. Dort, wo die Not groß ist, dort wo wir Überlastung sehen, bin ich der Überzeugung, muss man mit einer Pauschale oben drauf arbeiten. Aber eben nicht mit mit Leerbetten." Man müsse alles in Blick nehmen und nicht nur an die nächsten Budgetverhandlungen der Krankenhäuser mit den Krankenkassen denken. "Zu sagen, wir müssen möglichst intransparent in die Verhandlungen gehen, damit wir das maximale herausholen, ist ein perverses System."