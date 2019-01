Mehr Todesopfer bei Zugunglück in Dänemark

Ein Polizeisprecher gab am Morgen in Odense bekannt, dass nach dem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) zwei weitere Todesopfer aus den Trümmern geborgen wurden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf acht, darunter fünf Frauen und drei Männer, aber keine Kinder. 16 weitere Menschen wurden bei den Unglück verletzt, sie befinden sich nicht in Lebensgefahr.

Unglücksursache wird ermittelt

Um eine definitive Unglücksursache zu benennen, sei es weiterhin zu früh, sagte der Sprecher. Sowohl der auf der Storbæltbrücke verunglückte Passagierzug als auch der am Unfall beteiligte Güterzug sollten für weitere Untersuchungen in einen abgesperrten Bereich bei Nyborg am westlichen Ende der Brücke gebracht werden.

Bisher wird davon ausgegangen, dass ein leerer Lastwagenanhänger von dem entgegenkommenden Güterzug herunterfiel, den Passagierzug mit 134 Menschen an Bord traf und so das schwerste Zugunglück in Dänemark seit 1988 auslöste.

Sturm könnte der Auslöser für Zugunglück gewesen sein

Am Mittwoch hatte das Sturmtief "Zeetje" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern in Teilen Skandinaviens für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Storbæltbrücke verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland (Sjælland) und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks. Auf Seeland liegt auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen.