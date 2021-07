Mehr Tierwohl: Werden die Bauern investieren oder zusperren?

Mehr Tierwohl in deutschen Ställen – diese Forderung lehnt niemand generell ab. Auch die Bauern nicht. Doch seit der Discounter Aldi vorgeprescht ist mit einem konkreten Zeitplan, ist die Frage: Werden und können alle Landwirte mitziehen? Tierhaltungsexperte Prof. Kay-Uwe Götz prognostiziert, es gebe für den Großteil der Bauern nur zwei Möglichkeiten: in bessere Stallhaltungen investieren oder zusperren.

Wie viele Landwirte bleiben auf der Strecke?

Einen alten Stall schnell mal umbauen zu einem modernen Tierwohlstall geht nicht. Im Ortskern ist oft kein Platz vorhanden für Erweiterungen, also muss ausgesiedelt werden. Und damit sich das lohnt, werden die Tierzahlen erhöht. Aber ein Stall für 100 Kühe kostet fast zwei Millionen Euro, auch Ställe zum Mästen von Schweinen oder Geflügel nach neuesten Tierwohl-Kriterien sind teuer. Zwar gibt es staatliche Förderungen, doch nicht alle Landwirte werden investieren, sondern einige werden zusperren. Vor allem solche, die keine Hofnachfolger haben.

Entscheidend sind die politischen Rahmenbedingungen

Wie viele Landwirte in Bayern aufhören werden und in welchem Zeitrahmen, hängt von den politischen Vorgaben ab. Prof. Götz, Leiter des Instituts für Tierzucht an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeslandwirtschaftsministerium fordert Erleichterungen beim Baurecht, damit neue Ställe gebaut werden können.

Bisher wird Landwirten eine Baugenehmigung oft aus Gründen der Luftreinhaltung verweigert. Denn aus Offenställen, in denen die Tiere viel Licht und Luft haben, entweichen mehr Gerüche und Ammoniak als aus geschlossenen Ställen. Außerdem müsse man den Landwirten Planungssicherheit geben, damit ein neuer Stall nicht schon in zehn Jahren wieder umgebaut werden müsse: "Viele Landwirte würden gerne investieren, aber die Verunsicherung ist derzeit sehr groß."

Staat oder Lebensmitteleinzelhandel – Wer macht Politik?

Die Ankündigung des Discounters Aldi, ab 2030 nur noch Frischfleisch aus Haltungsstufe 3 und 4 der Tierwohlkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels zu verkaufen, kam kurz nachdem bekannt wurde, dass ein staatliches Tierwohllabel gescheitert ist. Machen also die Discounter Politik, weil der Staat nichts auf die Reihe kriegt?

Dass das staatliche Siegel gescheitert ist, sieht Prof. Götz gelassen, denn es wäre ohnehin nur freiwillig gewesen und hätte seiner Meinung nach die Nutztierhaltung in Deutschland nicht grundlegend verändert. "Und dass der Lebensmitteleinzelhandel Politik macht, ist nicht neu. Er hat schon vor ein paar Jahren die Käfigeier ausgelistet."

"Ankündigung von Aldi ist nicht bahnbrechend"

Ohnehin sei der Vorstoß von Aldi die Aufregung nicht wert, meint Götz. "Denn der Frischfleischsektor ist nur ein Teil des gesamten Fleischsektors von Aldi, der größere Teil bleibt nach wie vor konventionell." Aldi bezieht nach eigenen Angaben derzeit 85 Prozent des Frischfleischangebots aus Deutschland, dieser Anteil soll nicht erhöht werden. Ein beachtlicher Teil des Fleisches in den Kühltheken ist jedoch verarbeitet, zum Beispiel mariniert, und deshalb gilt es nicht als Frischfleisch.

Frischfleisch ohne höhere Tierwohlstufe nicht mehr absetzbar

Eines bereitet Prof. Götz Sorge. Er ist sich sicher, dass Frischfleisch aus Haltungsstufe 1, die nur den gesetzlichen Vorgaben entspricht, in Deutschland in ein paar Jahren nicht mehr absetzbar ist. "Ich habe die Befürchtung, dass manche Betriebe nicht in Tierwohl investieren werden, sondern stattdessen in ihren Ställen die Tierhaltung intensivieren werden, um ihre Ware dann international absetzen zu können. Das wird keine Vorteile fürs Tierwohl bringen."

Deutsche Landwirte sollen nicht mehr für den Export produzieren

Das deutsche und auch bayerische Landwirte Fleisch für den Export produzieren, sieht Götz grundsätzlich kritisch: "Die Exportorientierung ist falsch". Deutschland hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren zu einem Exportland für Schweinefleisch entwickelt, ein beachtlicher Teil wird nach China transportiert. Dafür haben die Verbraucher zu Recht kein Verständnis, sagt der Wissenschaftler.

"Nutztierhaltung ohne Umweltbelästigung ist nicht möglich. Aus großen Ställen entweichen Emissionen, es wird Gülle gefahren usw. All das ist akzeptabel, weil wir heimische Lebensmittel wollen." Aber der Verbraucher habe kein Verständnis dafür, dass er diese Umweltbelastungen hinnehmen solle, damit Fleisch um die halbe Welt nach China exportiert wird.