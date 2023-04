Mehr SUVs und Elektro: Autos werden größer und schwerer

Schlappe 265 Kilogramm Leergewicht brachte das erste Automobil der Welt, der "Benz Patent-Motorwagen Nummer 1" im Jahr 1886 auf die Waage. Rund sechsmal so viel wiegt ein durchschnittliches Auto im Jahr 2023. Es gibt immer größere und schwerere Wagen auf den Straßen, besonders SUVs und Elektroautos. Die Tendenz: steigend.

Höher, breiter, länger

Seit der Jahrtausendwende haben viele Autos in ihren Dimensionen deutlich zugelegt. Das hat das französische Beratungsunternehmen Inovev in einer Untersuchung ermittelt. Im Durchschnitt seien die in Europa gebauten Autos heute 7 Zentimeter höher, 10 Zentimeter breiter und 20 Zentimeter länger als im Jahr 2000. Das durchschnittliche Gewicht habe bis 2022 sogar um 20 Prozent auf rund 1,5 Tonnen zugelegt, teilte Inovev am Freitag mit.

SUVs machten inzwischen 40 Prozent und elektrifizierte Fahrzeuge 25 Prozent der Produktion in Europa aus. In Europa stieg der Anteil der SUVs an den Zulassungen laut Inovev von 3 Prozent im Jahr 2000 auf 46 Prozent oder 5,2 Millionen Fahrzeuge im vergangenen Jahr. In den USA wurden im vergangenen Jahr 7,6 Millionen, in China sogar 11,2 Millionen SUVs neu zugelassen. Angesichts des Modellangebots der Autohersteller rechnen die Berater damit, dass die weltweiten SUV-Zulassungen in den nächsten zwei Jahren von 32 auf 35 Millionen Fahrzeuge steigen werden.

Karosserie und Batterien fallen ins Gewicht

Bedingt durch die Konstruktion bringen SUVs und Elektroautos deutlich mehr an Gewicht auf die Waage als durchschnittliche Kleinwagen. Häufig sind Allradantrieb und ein üppiges Blechkleid verbaut. Bei Elektroautos sind außerdem die schweren Akkus ein deutlicher Gewichtstreiber. Manche Groß-SUVs wiegen bis zu 2,5 Tonnen. Aufgrund der großen Abmessungen und des hohen Spritverbrauchs stehen SUVs immer wieder in der Kritik.

Hohe Zulassungszahlen in Europa

Trotz aller Kritik ebbt der SUV-Boom nicht ab - ganz im Gegenteil. Unter den 20 meistverkauften vollelektrischen Autos in Europa seien acht SUVs, unter den 20 meistverkauften Plug-in-Hybriden sogar 16 SUVs. Die meistverkauften SUV-Modelle in Europa im vergangenen Jahr waren der Inovev-Auswertung zufolge der Volkswagen T-Roc (165.701 Fahrzeuge), Volkswagen Tiguan (137.476), Peugeot 2008 (137.404), Tesla Model Y (135.461), Hyundai Tucson (133.223), Ford Puma (129.035), Renault Captur (128.898), Dacia Duster (122.329), Ford Kuga (120.387) und Kia Sportage (118.943).

Mit Informationen von dpa