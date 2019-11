Wie das Finanzministerium Beamte vor Gewalt schützen will

Ein Großvater ohrfeigt die Lehrerin seines Enkels, ein Hundehalter will eine Tierärztin bei einer Kontrolle schlagen, Ärzte in der Notaufnahme werden beleidigt: Mit einem Gewaltschutzkonzept für Beschäftigte im öffentlichen Dienst will das bayerische Finanzministerium dagegen vorgehen.

So sollen etwa Leitfäden für Vorgesetzte oder Schulungen entwickelt werden, in der Beschäftigte lernen, psychischer Gewalt schon im Anfangsstadium vorbeugen zu können. Der Beamtenbund wünscht sich zudem eine Hotline für Betroffene.

Mehr Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Die Fälle von Gewalt gegen öffentlich Beschäftigte seien gestiegen. Beim Beamtenbund geht laut Vorsitzenden Rolf Habermann fast jeden Tag ein Anruf eines Betroffenen ein. Für Polizeibeamte sind angezeigte Vorfälle gut dokumentiert, für andere öffentliche Beschäftigte - in Bayern insgesamt 750.000 - jedoch nicht unbedingt. So führt etwa das Kultusministerium keine Statistik zu Fällen von Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer. Das soll sich bis zum Jahr 2020 ändern – der bayerische Landtag hat vor zwei Wochen ein umfassendes Monitoring beschlossen.

Rechtsschutz als Zeichen der Wertschätzung

Bisher haben hauptsächlich Polizeibeamte die Möglichkeit, Schmerzensgeld- oder Schadensersatzansprüche durch den Staat durchsetzen zu lassen. Finanzminister Füracker versprach nun, dass er dies auch für alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu Verfügung stellen wolle. "Wir zahlen den Anwalt", so Füracker. Er sehe es als "Zeichen der Wertschätzung", für die Angestellten die Prozesskosten zu übernehmen.

Neue Formen von Gewalt: Beispiel Reichsbürger

Als Beispiel für neue Formen von Gewalt nannte Finanzminister Albert Füracker die sogenannten Malta-Masche, bei der fiktive Geldforderungen gestellt und dann von ausländischen Inkassounternehmen eingetrieben werden sollen. Hier seien Betrugsfälle gegen bayerische Beamte aus der Reichsbürgerbewegung bekannt. Außerdem seien neben physischer Gewalt auch mehr Fälle psychischer Gewalt bekannt geworden.

Notaufnahme, Schule, Sozialbehörden

Für manche Gewalttäter fehle es an der Akzeptanz bestimmter offizieller Entscheidungen, meint der Finanzminister. Vor allem sind öffentlich Beschäftigte "mit Publikumsverkehr" betroffen, etwa in Sozialbehörden, Notaufnahmen oder in Schulen. "Hier muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, mit einer klaren Botschaft: Nein zur Gewalt!", so der Beamtenbund-Vorsitzende. Er sei froh und dankbar, dass sein Verein gemeinsam mit dem Finanzministerium diese Problematik angehe und Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten ausloten könne. Das Gewaltschutzkonzept soll in den nächsten Monaten in Arbeitsgruppen weiter ausgearbeitet werden.