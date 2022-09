Ukraine: Raketenwerfer - aber weiter keine deutschen Panzer

Deutschland wird der Ukraine zwei weitere Mehrfachraketenwerfer des Typs Mars II und 200 Raketen dafür zur Verfügung stellen. Das teilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit. Darüber hinaus würden 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo geliefert. Damit gibt die Bundesregierung dem gewachsenen Druck nach mehr und schnelleren Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine nach.

Damit die ukrainischen Soldaten die Raketenwerfer auch bedienen können, beginnt noch im September ihre nötige Ausbildung, so die Verteidigungsministerin. Deutschland hatte der Ukraine bereits drei Raketenwerfer dieser Bauart geliefert.

Klingbeil: Bundesregierung einig, dass keine Kampfpanzer an die Ukraine

Die Bundesregierung ist nach Angaben von SPD-Chef Lars Klingbeil einig darin, der Ukraine derzeit keine Kampfpanzer des Typs Leopard II zu liefern. Dies sei in der Ampel-Regierung abgestimmt, betont er in Oldenburg in Anspielung auf Grüne, FDP und SPD.

Die Ausbildung an diesen Kampfpanzern dauere viel zu lange, um in der jetzigen Phase des Krieges einen Effekt zu haben. Ukrainische Soldaten hätten auch bei der Ausbildung an der Panzerhaubitze 2.000 selbst gebeten, länger ausgebildet zu werden als geplant.

Ringtausch mit Kampfpanzern kommt bald

Laut Lambrecht bekommt die Ukraine aber durch ein Ringtausch-Geschäft mit Griechenland mit deutscher Unterstützung bald 40 Schützenpanzer sowjetischer Bauart. Zu den zuletzt immer lauter werdenden Forderungen auch aus der Ampel-Koalition, der Ukraine auch direkt Kampf- oder Schützenpanzer zu liefern, sagte die SPD-Politikerin zunächst nichts.

Söder und Hofreiter für Lieferung von Panzern

Neben dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter unterstützt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Forderungen nach deutschen Panzern für die Ukraine. Seiner Meinung nach könnten sie dazu beitragen, den Krieg zu verkürzen und Friedensverhandlungen zu beginnen. Im April hatte Söder noch vor Panzerlieferungen gewarnt.

50 Dingos für die Sicherheit von Soldaten

Die 50 gepanzerten und bewaffneten Fahrzeuge vom Typ Dingo sind die ersten, die Deutschland der Ukraine liefert. Der 89 Stundenkilometer schnelle Dingo ist sowohl für Straßen als auch für offenes Gelände ausgelegt und dient als sicherer Truppentransporter für bis zu acht Soldaten.

Laut Bundeswehr kann der Dingo der Explosion von mehreren Kilogramm TNT-Sprengstoff sowie leichtem Maschinengewehrfeuer standhalten. Er selbst kann mit einem leichten oder schweren Maschinengewehr oder auch der Granatmaschinenwaffe Kaliber 40 Millimeter ausgerüstet werden. Das Fahrzeug war von der Bundeswehr etwa in Afghanistan insbesondere für Patrouillen genutzt worden.

Lambrecht: Bundeswehr kann die Lieferungen gut verkraften

Laut Lambrecht schwächen diese Lieferungen die Bundeswehr nicht: "Wir sind weiterhin in der Lage, die Bündnis und Landesverteidigung sicherzustellen." Dafür mache es Mut zu sehen, "welche Erfolge die Ukraine gerade in den letzten Tagen, auch mit Hilfe deutscher Waffen, erzielen konnte", so Lambrecht.

Im Zuge dieser Geländegewinne im Osten und Süden hatte die Regierung in Kiew von Deutschland ganz konkret Kampf- und Schützenpanzer gefordert – um diese Gebiete halten und weitere von Russland zurückerobern zu können.

Generalinspekteur: Russland nicht unterschätzen

Generalinspekteur Eberhard Zorn hatte mit Äußerungen im "Focus" für Aufsehen gesorgt, man solle diese Erfolge nicht überbewerten. Schließlich sei die Front 1.300 Kilometer lang: "Eine großangelegte Gegenoffensive auf der gesamten Breite dieser langen Front sehen wir derzeit nicht". Der ranghöchste deutsche Soldat warnte davor, Russland zu unterschätzen. Es gebe noch einiges an ungebundenen Kapazitäten, die Russland einsetzen könne.