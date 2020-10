Mehr Maske, weniger Kontakte: Kommen strengere Corona-Regeln?

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen fassen Bund und Länder schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie ins Auge. Über strengere Regeln berät seit 14 Uhr Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Die anschließende Pressekonferenz überträgt BR24 im Livestream.

Der Bund hat für das Spitzentreffen in Berlin mehrere konkrete Vorschläge unterbreitet. Die Beschlussvorlage des Kanzleramts sieht vor, dass eine ergänzende Maskenpflicht, eine Sperrstunde in der Gastronomie, die Schließung von Bars und Clubs sowie eine Teilnehmerbegrenzung bei Veranstaltungen und Familienfeiern schon bei einem Inzidenzwert von 35 verhängt wird - also wenn es in einer Region mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche gibt.

Bund schlägt strengere Kontaktbeschränkungen vor

Damit würden verschärfte Regeln schon zu einem früheren Zeitpunkt greifen. Bislang war es üblich, dass Maßnahmen erst ab einem Wert von 50 verhängt werden. "Die lokalen Maßnahmen müssen zielgerichtet und überregional vergleichbar sein", heißt es in der Beschlussvorlage. Die verschärfte Maskenpflicht etwa solle dann dort gelten, "wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen".

Werde der 50er-Grenzwert überschritten, würden die Länder "konsequent verschärfende lokale Beschränkungsmaßnahmen ergreifen", heißt es in dem Papier weiter. Dazu könnten dann auch strengere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gehören. Treffen im öffentlichen Raum könnten notfalls auch wieder auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt werden.

In der Beschlussvorlage fehlten noch viele Detailangaben - etwa zur Maximalzahl der Teilnehmer an Privatfeiern und Veranstaltungen sowie zu einer Uhrzeit für die Sperrstunden in der Gastronomie.

Kein Vorschlag zum Beherbergungsverbot

Einen Vorschlag zum umstrittenen Beherbergungsverbot enthält das Papier nicht. Vielmehr werden die Bürger "eindringlich" aufgefordert, nicht erforderliche Reisen aus Risikogebieten heraus und in innerdeutsche Gebiete mit hohen Infektionszahlen hinein zu vermeiden. Zuletzt waren Forderungen lauter geworden, das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots abzuschaffen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärte, die Regel sei für die Bürger unverständlich - das schwäche die Akzeptanz.

Mehr als 5.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die Konferenz im Kanzleramt steht unter dem Eindruck stark steigender Infektionszahlen in Deutschland und zum Teil noch dramatischerer Entwicklungen bei vielen europäischen Nachbarn. Hierzulande wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch aktuell 5.132 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie seit Mitte April nicht mehr.

Mehrere Ministerpräsidenten, unter ihnen Bayerns Regierungschef Markus Söder, hatten gefordert, dass man sich beim Bund-Länder-Treffen auf klarere und einheitliche Regeln bei der Pandemie-Bekämpfung verständigen müsse.

Regierungssprecher Steffen Seibert rechnete mit schwierigen Gesprächen. Er schloss nicht aus, dass die Beratungen zu keiner einheitlichen Linie führen. "Einheitlichkeit ist wünschenswert. Aber Einheitlichkeit ist auch kein Selbstzweck und es ist nicht gesichert, dass alle Teilnehmer heute zu gleichen Überzeugungen kommen", sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin.