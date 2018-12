Mehr Lohn und bessere Sozialstandards für Lkw-Fahrer

In der Nacht haben sich die Verkehrsminister der EU auf neue - in ihren Augen - bessere Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer geeinigt. Künftig sollen die Fahrer höchstens vier Wochen am Stück ohne Heimatbesuch unterwegs sein. Außerdem müssen die Spediteure sie in Hotels oder Pensionen unterbringen -Übernachtungen im Führerhaus sollen künftig nicht mehr erlaubt sein. Die Spediteure müssen für Unterkünfte entlang der Route sorgen. Dadurch soll es auch weniger überfüllte Autobahn-Rastplätze geben.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Die EU-Verkehrsminister haben sich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort solle gleicher Lohn gelten, so Österreichs Verkehrsminister Hofer. Mit dem Beschluss soll vor allem Lohn-Dumping erschwert werden.

Europaparlament muss noch zustimmen

Vor allem westeuropäische Staaten beklagen seit geraumer Zeit Sozialdumping und unlauteren Wettbewerb im Transportgewerbe. Besonders Rumänien, Polen und Bulgarien fürchten jetzt um Aufträge für ihre Spediteure. Das Europaparlament muss der Neuregelung noch zustimmen.