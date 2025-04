30.04.2025, 12:25 Uhr Bildbeitrag

> Mehr Geld ab Juli: Kabinett beschließt Rentenerhöhung

Mehr Geld ab Juli: Kabinett beschließt Rentenerhöhung

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten von 1. Juli an ein spürbares Plus bei ihren Bezügen. Die Erhöhung fällt höher aus als die allgemeine Preissteigerung, die für dieses Jahr erwartet wird.

Von BR24 Redaktion