BR24live: Tagesgespräch - Sorge um hohe Corona-Zahlen?

So ist die Lage: Die Corona-Infektionszahlen sind in Bayern auf ein bisher unerreichtes Niveau gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 248,9.

Am morgigen Mittwoch berät die bayerische Staatsregierung über das weitere Vorgehen und über neue Maßnahmen. Das Tagesgespräch will heute wissen: Wie geht es Ihnen angesichts der anhaltenden Pandemie und der wieder steigenden Zahlen?

Die Corona-Zahlen steigen - und nun?

Wie sehr prägt es den Alltag, in vielen Situationen eine FFP-2 Maske oder zumindest eine OP-Maske tragen zu müssen? Sind Sie vorsichtiger mit Kontakten oder gehen Sie weiterhin furchtlos in Kneipen, Clubs und Kinos? Melden Sie sich schon bald für eine Auffrischungsimpfung an? Oder sind Sie nach vor gar nicht geimpft? Sollen wir alle, Geimpfte und Ungeimpfte, uns wieder mehr testen, um mehr Sicherheit zu haben? Was meinen Sie?

Was erwarten Sie sich vom kommenden Winter? Sind Sie sorgenvoll? Oder doch zuversichtlich, dass sich die Corona-Lage in den Griff bekommen lässt? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger sind:

Roland Engehausen , Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft

Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion

Dr. Jürgen Büttner, 1. stellv. Vorsitzender Bayerischer Hausärzteverband

