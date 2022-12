Mehr Bio, keine Bevormundung: Ernährungsstrategie im Kabinett

Das Bundeskabinett berät am Mittag über Eckpunkte zur geplanten Ernährungsstrategie der Ampelkoalition. Sie soll dafür sorgen, dass sich mehr Menschen in Deutschland nachhaltig und gesund ernähren. Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will dabei "Prioritäten, Handlungsfelder sowie erste Maßnahmen" benennen.

Werbeverbot für Zucker- und Kalorienbomben

Vorab kündigt Özdemir im "Tagesspiegel" ein Werbeverbot für Zucker- und Kalorienbomben in Kindersendungen an: "Wir arbeiten gerade an einer Vorlage, wie das rechtlich aussehen könnte." Der Grünen-Politiker will in staatlichen Kantinen zudem einen Bioanteil von 30 Prozent erreichen.

Özdemir: "Was Sie essen, entscheiden Sie ganz allein"

Gleichzeitig verteidigt Özdemir die Ernährungsstrategie der Bundesregierung gegen mögliche Kritik, wonach Ernährung ausschließlich Privatsache sei. Sein Vorhaben könne die Frage provozieren: "Hat der sie noch alle?", schreibt Özdemir in einem Gastbeitrag für die "Welt".

"Was Sie essen, entscheiden Sie ganz allein", betont der Ernährungsminister in dem Beitrag. "Aber nicht jeder, der schlecht isst, will es auch oder ist selbst dran schuld." Es gehe um "bessere Möglichkeiten für alle" – vor allem aber gehe es bei der Ernährungsstrategie um die Kinder.