Mehr als 60 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Beim Einsturz einer 233 Meter langen Fußgängerbrücke im Westen von Indien sind Medienberichten zufolge mindestens 68 Menschen getötet worden. 17 Menschen wurden Behördenangaben zufolge in Krankenhäuser gebracht, 70 seien verletzt, wie Fernsehsender berichteten.

Mehr als 100 Menschen stürzen von der Brücke

Mehr als 100 Menschen sollen am Sonntagabend in der Stadt Morbi im indischen Staat Gujarat in den Fluss Machchu gestürzt sein, als die Hängebrücke einstürzte. Wie viele sich vor Ort befanden, war zunächst unklar.

Brücke nicht für große Menschenlast ausgerichtet

Mehr als 400 Menschen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Brücke befunden haben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Dutzende Menschen sich an die Seile der eingestürzten Brücke klammerten, während Rettungskräfte versuchten, zu ihnen zu gelangen.

Die Brücke wurde im 19. Jahrhundert unter britischer Kolonialherrschaft errichtet. Sie war wegen Renovierungsarbeiten für sechs Monate gesperrt gewesen und erst vergangene Woche wieder für den Verkehr freigegeben worden. Laut Behördenvertretern war das Bauwerk nicht für die Zahl der Personen ausgelegt, berichtet Press Trust of India.

Häufig Unglücke in Indien

Unglücke aufgrund alter und schlecht gewarteter Infrastruktur sind häufig in Indien. Beim Einsturz einer Hochstraße kamen 2016 in Kalkutta 26 Menschen ums Leben. 2011 starben mindestens 32 Menschen im Nordosten des Landes, als ein Feiertagsgedränge eine Brücke zum Einsturz brachte.

Mit Informationen von AP, Reuters, dpa und AFP