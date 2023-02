Mehr als 50.000 Erdbeben-Tote in Türkei und Syrien

Zweieinhalb Wochen nach der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten auf mehr als 50.000 gestiegen. Allein in der Türkei habe es 44.218 Opfer gegeben, berichtete die türkische Katastrophenbehörde Afad am Freitagabend. Aus Syrien meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuletzt 5.900 Tote.

Die Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle gingen am Abend sogar von mehr als 6.700 Toten aus. Laut türkischer Regierung sind 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen des Bebens betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von 8,8 Millionen Betroffenen aus. Die Erdbebengebiete waren zuerst teilweise schwer zugänglich, Bergungsarbeiten werden aber weiter fortgesetzt, mit deren Fortschreiten steigen die Opferzahlen.

Das Beben der Stärke 7,8 ist die schlimmste Katastrophe in der modernen Geschichte der Türkei. In elf Provinzen liegen ganze Städte in Trümmern. Die Schäden werden auf bis zu 80 Milliarden Euro geschätzt.

Wirtschaftliche Auswirkungen nicht so stark

Die Beeinträchtigung der gesamten türkischen Volkswirtschaft hält sich allerdings zunächst in Grenzen, denn die von dem Beben betroffene Region ist die wirtschaftlich am wenigsten entwickelte des Landes. Sie trägt nur rund neun Prozent zum türkischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.

Auch touristische Regionen sind von dem Beben größtenteils verschont geblieben, wie Wolfango Piccoli von der Beratungsfirma Teneo Consultancy betont. Und ausländische Touristen "sind mittlerweile die wichtigste Quelle ausländischer Devisen der Türkei".

Einbrüche in der Landwirtschaft befürchtet

Bestimmte Sektoren sind stärker betroffen, allen voran die Landwirtschaft. Ünay Tamgac, Wirtschaftswissenschaftler an der privaten Universität TOBB ETÜ in Ankara, geht davon aus, dass die Erdbebenregion mehr als 14 Prozent der türkischen Produktion in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei ausmacht. Für den Weltmarkt bedeutend ist etwa der Aprikosenanbau im Südosten der Türkei.

Das Beben 1999 traf die Metropolregion

1999 hatte bereits ein verheerendes Erdbeben die Türkei getroffen. Mit einer Stärke von 7,6 war es etwas weniger gewaltig und es starben auch bedeutend weniger Menschen, nämlich 17.000. Aber es traf das industrielle Zentrum des Landes inklusive der Metropole Istanbul. Mahmoud Mohieldin vom Internationalen Währungsfonds vermutet daher, dass die Folgen des Bebens für die türkische Wirtschaft weniger schlimm ausfallen könnten.

Im Jahr 1999 hatte das türkische BIP wegen des Bebens 0,5 bis 1,0 Prozent eingebüßt – wovon sich das Land dank rascher Wiederaufbaumaßnahmen verhältnismäßig schnell erholt habe, erklärt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Im Folgejahr 2000 legte das BIP demnach wieder um 1,5 Prozent zu.

Woher kommt das Geld für den Wiederaufbau?

Auch dieses Mal "könnte die Steigerung der Produktion durch Wiederaufbauaktivitäten die negativen Auswirkungen der Unterbrechung der Wirtschaftstätigkeit weitgehend ausgleichen", erklärt die Bank. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bereits den Neubau der Wohnungen von Millionen Erdbebenopfern versprochen.

Bleibt die Frage, woher die dafür nötigen Mittel kommen sollen. Maßnahmen zur Stabilisierung der türkischen Lira haben die Staatskasse in den vergangenen Jahren stark belastet. Mit Blick auf die für den 14. Mai angesetzte Präsidentschaftswahl hatte Erdogan zudem bereits vor dem Erdbeben milliardenschwere Ausgabenprogramme versprochen.

"Es ist klar, dass ausländische Devisen benötigt werden", sagt Baki Demirel, Wirtschaftsprofessor an der Yalova-Universität. Die Staatsverschuldung der Türkei ist relativ niedrig. Die Regierung hat also einen gewissen Spielraum.

Problem: Erdogans Politik

Auf der anderen Seite hatten ausländische Investoren die Türkei zuletzt zunehmend gemieden. Ein wesentlicher Faktor dabei ist Erdogans unorthodoxe Geldpolitik: Der Präsident hatte wiederholt massiv Druck auf die Zentralbank ausgeübt, damit diese entgegen der gängigen Lehrmeinung die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation senkt.

Alles in allem sehen die Ökonomen starken Gegenwind für die türkische Volkswirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren. Sie "wird wahrscheinlich stagnieren oder unter ihrer natürlichen Rate wachsen", erklärt der Analyst Murat Kubilay.