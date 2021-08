Mehr als 400 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

33 Minderjährige unter den Flüchtlingen

Weder SOS Méditerranée noch Sea-Watch haben nach eigenen Angaben Verletzte gefunden oder geborgen. Man könne aber nicht sicher sein, dass niemand ertrunken ist, da im Laufe der Nacht viele Menschen im Wasser gewesen seien.

An Bord der "Ocean Viking", die von SOS Méditerranée betrieben wird, stieg die Zahl der Geretteten damit auf rund 450, da die Organisation bereits zuvor bei mehreren Rettungseinsätzen Migranten an Bord genommen hatte. Bei vier Rettungsaktionen waren demnach am Samstag insgesamt 196 Migranten vor der libyschen Küste gerettet worden. Darunter waren laut der Organisation mindestens zwei Schwangere und 33 Minderjährige, davon 22 unbegleitet.

Warten auf Anlegeerlaubnis

Damit haben die Rettungsschiffe "Ocean Viking" und "Sea-Watch 3" derzeit rund 670 aus Seenot im Mittelmeer gerettete Menschen an Bord, so SOS Méditerranée. Nun warten die Rettungsschiffe auf die Erlaubnis, in einem europäischen Hafen anlegen zu dürfen.

Seit Jahresanfang über 1.100 Menschen im Mittelmeer gestorben

Seit Beginn des Jahres sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits mindestens 1.146 Migranten bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gestorben. Nach offiziellen Zahlen waren es im vergangenen Jahr mehr als 1.200 Todesopfer. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

SOS Méditerranée gibt an, seit Februar 2016 mehr als 30.000 Menschen gerettet zu haben.