Mehr als 24.000 Tote - Sorge um Waisenkinder im Erdbebengebiet

Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten auf mehr als 24.000. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei wurden 20.665 Tote geborgen, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad am Morgen mitteilte. In Syrien wurden mehr als 3.500 Todesopfer gemeldet. Da Menschen im Regelfall kaum länger als drei Tage ohne Wasser überleben können, die Temperaturen im Katastrophengebiet teils unter Null Grad liegen und die Vermisstenzahlen noch immer sehr hoch sind, ist zu befürchten, dass die Opferzahlen noch drastisch steigen werden.

Immer weniger Erfolgsmeldungen

Es gibt noch einzelne Rettungen, aber sie werden weniger: So zogen Helfer in Kahramanmaras eine 70 Jahre alte Frau nach 121 Stunden aus den Trümmern und einen 46 Jahre alten Mann nach 112 Stunden. In der Provinz Gaziantep wurde eine verschüttete Schwangere nach 115 Stunden gerettet. Ebenfalls in Gaziantep bargen Retter ein neunjähriges Mädchen nach 108 Stunden aus dem Schutt - für ihre beiden Eltern und ihre Schwester kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das syrische Staatsfernsehen zeigte die Rettung einer 60 Jahre alten Mutter und ihres 20 Jahren alten Sohnes in der Küstenstadt Dschabla.

Hunderttausende wurden durch die Erdstöße obdachlos. In der Türkei wurden den Behördenangaben zufolge zudem fast 93.000 Menschen aus den Erdbeben-Gebieten herausgebracht. Etwa 24,4 Millionen Menschen sind der Türkei zufolge betroffen. Nach Angaben des türkischen Vize-Präsidenten Fuat Oktay sind inzwischen mehr als eine Million Menschen in Behelfsunterkünften untergebracht. Rund 160.000 Such- und Rettungskräfte seien im Einsatz, so Afad. Aus dem Ausland seien mehr als 7.700 Helfer ins Erdbebengebiet geschickt worden.

Nachdem in den letzten Tagen immer wieder Stimmen über mangelnde Hilfe laut geworden waren, veröffentlichte das türkische Verteidigungsministerium am Samstag Bilder, wie ein Helikopter Hilfsgüter in entlegene Dörfer bringt. Wo genau der Einsatz stattgefunden hat, wurde nicht genannt.