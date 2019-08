Mehr als 200 Erkrankte nach Fäkalienfluss in Bodensee

Beim Landratsamt Bodenseekreis melden sich immer mehr Menschen, die vergangene Woche beim Baden im Bodensee mit verunreinigtem Wasser in Kontakt kamen und erkrankten. Inzwischen wisse man von 216 Personen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Viele hatten über Durchfall und Erbrechen geklagt. Fünf seien mit dem Norovirus infiziert - das Virus ist sehr leicht übertragbar und gehört zu den weltweit häufigsten Erregern für plötzlich auftretenden Brechdurchfall. Außerdem wurde eine Vergiftung mit Salmonellen gemeldet.

Schaden ist inzwischen behoben

Das mit Abwasser und Fäkalien verschmutzte Wasser war vergangene Woche bei Friedrichshafen in den Bodensee gelangt. Der betroffene, etwa einen Kilometer lange Uferabschnitt ist zunächst bis diesen Freitag für Badende tabu. Ursache der Verschmutzung war ein verstopftes Rohr. Es war bereits am vergangenen Mittwoch repariert worden. Den Angaben nach hatten sich die Menschen in nahezu allen Fällen infiziert, bevor die Verstopfung beseitigt wurde und die Keimbelastung abgeklang.

Wer unter dem Brechdurchfall leidet, fühlt sich furchtbar

Das Tröstliche daran: Der Spuk ist meist nach 48 Stunden ausgestanden - auch, wenn Noroviren Ursache für den Brechdurchfall sind. Für die meisten Menschen ist das "große Kotzen" zwar äußerst unangenehm, aber harmlos. Doch für kleine Kinder, chronisch Kranke und alte Menschen kann Brechdurchfall aufgrund des starken Flüssigkeitsverlusts im Extremfall tödlich enden.

Ein Drittel aller nichtbakteriellen Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern werden durch Noroviren verursacht. Bei Erwachsenen sind diese Erreger sogar für die Hälfte der nichtbakteriellen Erkrankungen verantwortlich.

Was tun, wenn einen das Noro-Virus erwischt hat?

Trinken, verstärkte Hygiene und Bettruhe - das ist das Einzige, was man tun kann, wenn der Noro-Virus einen erwischt hat. Medikamente gibt es nicht! Das Gefährliche am Brechdurchfall ist der Flüssigkeitsverlust. Besonders Kleinkinder und ältere Menschen trocknen sehr schnell aus. Im Extremfall müssen sie ins Krankenhaus an den Tropf. Deshalb bei diesen Patienten frühstmöglich einen Arzt holen.

