Mehr als 200 Affenpocken-Fälle außerhalb Afrikas bestätigt

EU-Gesundheitsbehörden zufolge sind mittlerweile mehr als 200 Fälle von Affenpocken außerhalb Afrikas bestätigt worden. Insgesamt 19 Länder, in denen die Krankheit normalerweise nicht vorkommt, hätten mindestens einen Fall bestätigt, erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). "Die meisten Fälle sind junge Männer, die sich selbst als Männer identifizieren, die Sex mit Männern haben. Es gab keine Todesfälle", fügte die europäische Agentur mit Sitz in Stockholm hinzu.

Großbritannien, Spanien und Portugal besonders betroffen

Außerhalb der elf afrikanischen Länder, in denen diese seltene Krankheit endemisch ist, konzentrieren sich die meisten bestätigten Fälle derzeit auf drei Länder: Großbritannien (71 Fälle), Spanien (51) und Portugal (37). In Europa wurden insgesamt 191 Fälle bestätigt, dazu kommen 15 in Kanada, neun in den USA, zwei in Australien, einer je in Israel sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Verdachtsfälle wurden in der Bilanz nicht mitgezählt.

Risiko für Allgemeinbevölkerung "sehr gering"

Am Montag hatte das ECDC in seiner ersten Risikobewertung die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung in der Allgemeinbevölkerung als "sehr gering", bei Personen mit mehreren Sexualpartnern jedoch als "hoch" eingestuft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich optimistisch gezeigt, die Ausbreitung der Krankheit stoppen zu können.

Queer-Beauftragter warnt vor Stigmatisierung schwuler Männer

Derweil warnte der Queer-Beauftrage der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), vor einer Stigmatisierung von schwulen und bisexuellen Männern durch eine "verkürzte Kommunikation". Das Virus kenne keine sexuelle Orientierung.

"Panikmache und Stigmatisierung müssen unbedingt vermieden werden", sagte Lehmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Viele schwule Männer fühlen sich an den Beginn der Aids-Krise erinnert, als die Infektion ausschließlich schwulen Männern zugeschrieben wurde." "Einige Medien" machten diesen Fehler gerade erneut, kritisierte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Dies sorge für große Unsicherheit in der queeren Community.

Kommunikation überdenken

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) und das Bundesgesundheitsministerium "sollten ihre Kommunikation dahingehend sensibler gestalten", forderte Lehmann. Der Grünen-Politiker räumte ein, zu einer erhöhten Sensibilität für die Übertragung von Affenpocken gehöre auch eine "zielgruppenspezifische Ansprache gegenüber Männern, die Sex mit Männern haben". Es sei aber "ein Trugschluss, dass schwule oder bisexuelle Männer an sich gefährdeter sind".

Bei Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Die Krankheit beginnt mit hohem Fieber und entwickelt sich schnell zu einem Hautausschlag mit Krustenbildung.

Sehr geringes Risiko für stabile Affenpocken-Vorkommen in Tieren

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) erklärte inzwischen, dass ein dauerhaftes Vorkommen von Affenpocken in Tieren in Europa sehr unwahrscheinlich sei. "Es ist fraglich, ob es in Europa überhaupt Tierspezies gibt, die als geeignete Reservoirwirte in Frage kommen" schreibt das für Tiergesundheit zuständige Bundesforschungsinstitut. Dennoch müsse die weitere Entwicklung beobachtet werden. "Es kann zwar sein, dass ein einzelnes Haustier wie eine Katze durch direkten Kontakt zu einem betroffenen Menschen infiziert wird, aber ob dann tatsächlich eine Infektkette in Gang kommt, scheint derzeit eher unwahrscheinlich", heißt es.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte davor gewarnt, dass die Affenpocken endemisch werden könnten, sollte der Erreger von Menschen auf Tiere überspringen und sich in einer Tierpopulation ausbreiten. Die Gefahr wäre dann, dass das Virus immer wieder auf den Menschen überspringen könnte.