Zehntausende Demonstranten in Belarus trotzen Truppenaufmarsch

Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor

Alexander Lukaschenko regiert die früher als Weißrussland bezeichnete Ex-Sowjetrepublik seit 1994 autoritär. Die Opposition wirft ihm Betrug bei der jüngsten Wahl vor. Seit dem 9. August demonstrieren deshalb täglich Menschen gegen den Präsidenten.

Sie fordern dieses Mal auch, dass sich Russlands Präsident Putin nicht einmischt. Viele Belarussen sind enttäuscht über dessen Angebot, Lukaschenko russische Truppen zur Hilfe zu schicken. Putins Machtwort stärkt den Machtapparat in Belarus, der inzwischen immer härter gegen jene vorgeht, die Proteste organisieren.

"Dass sich Putin jetzt so äußern muss zeigt, wie schwach Lukaschenko ist, wie sehr er sein Volk fürchtet", sagte die Oppositionelle Maria Kolesnikowa in Minsk. Dass Lukaschenko nun dasselbe Russland um Hilfe bitten müsse, dem er noch im Wahlkampf vorgeworfen hatte, es wolle sich Belarus einverleiben, sei eine große Blamage. Andere Demonstranten meinen sogar, dass Putin nun gezeigt habe, wer der Herr in Belarus ist.

"Putin schützt das Regime, weil er Angst hat vor einer Revolution in Belarus"

Eine neue Repressionswelle erwartet nun der Minsker Politologe Waleri Karbelewitsch. "Das Anziehen der Daumenschrauben hat schon begonnen", sagt der 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Minsk. Durch Putins Drohung habe der Protest nun keine Perspektive mehr. "Putin schützt das Regime vor allem, weil er Angst hat vor einer Revolution in Belarus, weil das ein schlechtes Beispiel für Russland wäre und abfärben könnte", sagt Karbelewitsch. "Putin bringt das Volk hier gegen sich auf. Dadurch verstärkt sich ein antirussisches Gefühl. Er opfert das alles, um keine Revolution zuzulassen."

Er behalte damit zwar seine Pufferzone zur Nato, bekomme er aber ein bankrottes Land, meint die Moskauer Politologin Lilija Schewzowa. Und er übernehme die Verantwortung für den "Sadismus und die Gewalt" unter Lukaschenko. Auch sie befürchtet, dass Putin das Wertvollste verliert: die russlandfreundliche Stimmung in Belarus.

Politikwissenschaftler: Diktatoren kennen keine Kompromisse

Die Politikwissenschaftler in Moskau und in Minsk sind sich einig, dass sich Putin seine Hilfe für Lukaschenko gut bezahlen lassen wird - und Belarus damit noch abhängiger von Russland werden könnte als bisher. Belarus steht mit Milliarden bei Russland in der Kreide. Der Rubel verliert gegenüber dem Euro und dem US-Dollar massiv an Wert. Mehrere IT-Unternehmen kündigten einen Rückzug aus dem Land an, das neben der Landwirtschaft auf die digitale Branche setzt.

Und der Westen? Der habe in dem Konflikt den Test, seine eigenen Werte durchzusetzen, nicht bestanden, sagt Schewzowa. "Nur nicht Russland provozieren - diese Angst bestimmt die westliche Reaktion auf den belarussischen August." Der westliche Ansatz, Konflikte mit Kompromissen zu lösen, sei im Fall von Diktatoren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und mit der Atommacht Russland werde sich der Westen wegen Belarus nie anlegen.