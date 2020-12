23.12.2020, 07:41 Uhr

Mehr als 1.100 Verfahren wegen Hasskommentaren in Bayern

Wer im Internet Hass verbreitet, muss mit harten Konsequenzen rechnen. In den ersten neun Monaten wurden in Bayern mehr als 1.100 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Justizminister Eisenreich sieht in den Hasskommentaren eine Gefahr für die Demokratie.