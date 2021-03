08.03.2021, 03:36 Uhr

Meghan spricht von Rufmord, Rassismus und Selbstmordgedanken

Herzogin Meghan hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vorgeworfen. Die Herzogin sprach auch über Selbstmordgedanken in der Zeit: "Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein."