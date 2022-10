Megaprojekt Wiederaufbau: Ein Marshallplan für die Ukraine

An der Größenordnung lässt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keinen Zweifel: Er fordert "nicht weniger als einen Marshallplan für die Ukraine". In Anlehnung an den Aufbauplan der US-Regierung für Deutschland und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Wiederaufbau der Ukraine sei eine "Generationenaufgabe", der Jahrzehnte dauern werde.

Umso wichtiger sei es, jetzt damit zu beginnen, sagt Scholz zum Auftakt der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Von einer "kolossalen Aufgabe" spricht auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

EU will Haushaltsdefizit abfedern

Was das heißt, lässt eine Schätzung der ukrainischen Regierung erahnen: Sie hatte zuletzt für den Wiederaufbau mit 750 Milliarden Dollar (rund 760 Milliarden Euro) gerechnet, die Weltbank taxiert den Finanzbedarf auf rund 350 Milliarden. Unterschiedliche Zahlen stehen im Raum. Klarer wird es bei einem akuten Problem: Das Haushaltsdefizit der Ukraine. Um das in den Griff zu kriegen, benötigt das Land laut von der Leyen drei bis fünf Milliarden Euro pro Monat, je nachdem wieviel Geld die Ukraine selbst erwirtschaften kann.

1,5 Milliarden Hilfen pro Monat sollten von der EU kommen, sagt von der Leyen. Sie wolle sicherstellen, dass die EU-Staaten 18 Milliarden im Jahr 2023 bereitstellen. Da muss sie aber noch die Mitgliedsstaaten überzeugen.

Wiederaufbau trotz anhaltender Zerstörung

Nach Scholz war der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit einer Videoansprache zugeschaltet. Selenskyj erklärt, warum der Wiederaufbau bereits jetzt beginnen müsse: Mehr als ein Drittel der Energie-Infrastruktur sei durch Raketenangriffe zerstört worden. Benötigt würde Geld für Schulen, Krankenhäuser, die Verkehrsinfrastruktur. Dinge, die jetzt gebraucht werden, obwohl ein Ende des russischen Angriffs nicht absehbar ist. Aber das eigene Geld wird knapp: Der in Berlin anwesende ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal rechnet mit einem Haushaltsdefizit von rund 38 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Durch den Krieg habe die Ukraine 45 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung verloren.