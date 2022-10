Mega-Kürbis stellt neuen US-Rekord auf

Züchter ist im Hauptberuf Ausbilder im Gartenbau

Gienger kommt aus der Stadt Anoka und ist als Ausbilder für Gartenbau tätig. Nach seinem Sieg erklärte er, wie knifflig die Kürbiszucht in seinem Heimatstaat ist. "In Minnesota ist es in der Jahresmitte toll, aber unser Frühling ist in unseren Breiten wirklich, wirklich hart", sagte er. "Das ist so, als ob man die Tour de France auf einem Riesenrad gewinnt. Man weiß, dass man nur hoffen kann, aber es hat geklappt."

Schwerster Kürbis kommt aus Italien

Mit seinem Mega-Kürbis im Schlepptau nahm Gienger eine 35 Stunden lange Fahrt zum Wettbewerbsort auf sich, die letztlich Früchte trug. "Ihr denkt, in einem Schneesturm Auto zu fahren ist mies? Versucht mal, eines von diesen Dingern zu fahren", sagte er. Den Weltrekord für den schwersten Kürbis hält ein Züchter in Italien: Satte 1226 Kilogramm brachte sein Gewächs 2021 laut dem Guinness-Buch der Rekorde auf die Waage.

Quelle: ap