Medizinische Fachangestellte fordern Corona-Bonus

Das Telefon läutet pausenlos. "Haben Sie noch Impfstoff da?"- "Ich bin im vierten Monat schwanger, darf ich mich impfen lassen und wenn ja, mit welchem Impfstoff?"- "Ich möchte kein AstraZeneca, kann ich auch Biontech haben?" Diese und viele andere Fragen beantwortet Claudia G. den ganzen Tag. Die medizinische Fachangestellte (MFA) arbeitet seit sieben Jahren in einer Hausarztpraxis in München - ohnehin ein stressiger Job - doch soviel Arbeit wie seit Corona hatten sie hier noch nie. Mindestens hundert Anrufe pro Tag zusätzlich, die sich ausschließlich um Covid-19 und die Impfung drehen. "Die Patientinnen und Patienten haben einen ungeheuren Gesprächsbedarf", erzählt Claudia G., "außerdem machen wir viele Antikörper-Tests und wir impfen."

Durchschnittlich neun Stunden Mehrarbeit pro Woche

Im Durchschnitt machen Praxismitarbeiterinnen und -mitarbeiter deshalb jede Woche neun Überstunden. Das rechnet Hannelore König vor. Sie ist die Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe. Zu Beginn der Impfkampagne hätten die Hausarztpraxen erst einmal alle Patientinnen und Patienten abtelefonieren müssen: Wer von den Älteren ist bereits in einem Impfzentrum geimpft worden, wer nicht? Wer ist chronisch krank? Wer hat als erstes Anspruch auf eine Impfung? Das sei sehr mühsam gewesen. Dann hätten sie Impfstoffe bestellt, oft wäre die gewünschte Menge aber nicht gekommen. Und die normale Patientenversorgung laufe natürlich auch noch weiter.

Forderung nach Corona-Bonus für MFAs

Hannelore König fordert deshalb für die MFAs mehr Anerkennung und mehr Geld. Unterstützung bekommt sie von der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU). Diese hatte bereits Mitte November gefordert: "Als Wertschätzung für die geleistete und zukünftige Arbeit in der Corona-Pandemie ist es längst überfällig, im Rahmen der Infektionsschutzgesetzgebung für die Medizinischen Fachangestellten einen staatlichen bundesweiten Bonus zu gewähren", so die Gesundheitspolitikerin. Ein Bundesbonus, analog des Pflegebonus, sei auch deshalb nötig, weil man erwarte, dass sich die niedergelassenen Arztpraxen auch bei den Booster-Impfungen gegen Covid-19 maßgeblich beteiligen. Die Ärztinnen und Ärzte der ambulanten Haus- und Facharztpraxen mit ihren Medizinischen Fachangestellten hätten in den vergangenen knapp zwei Jahren entschieden dazu beigetragen, dass es beispielsweise zu keiner Überlastung der Notaufnahmen in Deutschland kam.

Neue Bundesregierung: Bonus nur für Pflegekräfte in Krankenhäusern

Ein steuerfinanzierter Corona-Bonus in Höhe von einer Milliarde Euro ist im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zwar vorgesehen - allerdings ausschließlich für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Heimen. Praxismitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden nicht berücksichtigt.

Fehlende Wertschätzung führt zu sinkender Motivation

Diese fehlende Wertschätzung lässt die Arbeitsmotivation der MFAs sinken. Das weiß auch Claudia G. "Wir verdienen ohnehin schon deutlich weniger als Pflegkräfte in den Kliniken", berichtet sie. "Wir wollen den Pflegerinnen und Pflegern nichts wegnehmen. Die machen eine phantastische Arbeit. Aber ein Bonus in Form von Geld oder zusätzlichen Urlaubstagen täte uns schon auch gut." Viele MFAs würden den Job wechseln, gingen zu Krankenkassen oder in Labore. Auch in ihrer Hausarztpraxis hat gerade erst wieder eine Kollegin gekündigt.