Medizinethikerin Buyx: "KI darf und kann Ärzte nicht ersetzen"

Ende März haben Entwickler und Forscher in einem offenen Brief eine Entwicklungspause für Systeme künstlicher Intelligenz gefordert, da sie selbst ihre Programme nicht mehr verstehen und wirksam kontrollieren könnten.

Diese Forderung unterstützt auch die Medizinethikerin Alena Buyx: "ChatGPT beispielsweise ist ziemlich unausgereift und macht Fehler, deswegen sollten wir rasch darüber nachdenken, ob und wie man da nachsteuern muss. Aber die KI-Systeme, die in der medizinischen Versorgung und Forschung entwickelt und eingesetzt werden, sind andere. Das passiert im Rahmen von Studien und hier geht es darum, die besten Diagnose- und Therapie-Instrumente zu finden oder neue Medikamente zu entwickeln." Das biete große Chancen und Vorteile für Patientinnen und Patienten.

Vorteile der KI: Frühe Diagnosen

KI ist sehr gut darin, große Datensätze zu analysieren und neue Muster zu erkennen, was bei allen Arten von Diagnosen zentral ist. "Es gibt beispielsweise einen Algorithmus, der auf der Intensivstation das akute Nierenversagen 48 Stunden im Voraus sehr präzise vorhersagen kann, präziser als das Fachärztinnen und Fachärzte können", erklärt Alena Buyx: "Hier gibt es enorme Vorteile für Leib und Leben von Patientinnen und Patienten."

Ferner werde KI auch in der Entwicklung von neuen Krebsmedikamenten eingesetzt. Dabei spielen komplexe Moleküle eine große Rolle. Früher hat es Jahre gedauert, zu erforschen, wie diese Moleküle in Arzneimitteln gefaltet sein müssen, damit sie im Körper ihre Wirkung entfalten können; heute macht eine entsprechende KI das in ein paar Stunden.

KI im Bereich Bürokratie, die Arztbriefe schreibt und die Dokumentation erledigt, ist für die Medizinethikerin ein weiterer zentraler Gewinn. So wird gerade ein KI-Programm entwickelt, das Pflegerinnen und Pflegern die Dokumentation abnimmt, damit sie wieder mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben.

Automation bias oder das blinde Vertrauen in die KI

In verschiedenen Lebensbereichen wurde nachgewiesen, dass Fachleute sehr selten gegen die Empfehlung eines Computers entscheiden: Bankangestellte beispielsweise folgen in den allermeisten Fällen der Einschätzung einer Computerberechnung, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Es ist für Menschen nicht leicht, sich gegen solche Empfehlungen zu stellen. "Deswegen müssen Ärzte und Ärztinnen unbedingt in Nutzerkompetenz geschult werden, zu der auch die Kenntnis dieses sogenannten Automation Bias gehört", betont die Medizinethikerin: "Und die Systeme sollten so gestaltet sein, dass sie eher ein Vorschlag und nicht wie eine Vorgabe wirken."

Transparenz im Gespräch von Arzt und Patient

Es sei wichtig, dass das Vertrauensverhältnis im Arzt-Patienten-Verhältnis erhalten bleibt. Deswegen sollte medizinisches Personal auch offenlegen, dass KI zum Beispiel bei der Diagnostik zum Einsatz kam, wenn Kranke an Hintergrundwissen interessiert sind, fordert Buyx. Ihr zufolge wird der partnerschaftliche Aufklärungsprozess für Ärzte und Ärztinnen komplexer und braucht gegebenenfalls auch mehr Zeit.

"KI-Nutzung sollte die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen erweitern und darf sie nicht vermindern." Das ist laut der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates eine ethische Faustregel, die in der Anwendung aber sehr komplex sein wird: Wer ist durch die KI betroffen? Wessen Handlungsmöglichkeiten oder Entfaltungsmöglichkeiten werden berührt? Welche Risiken können vorliegen?

"Moralische Letztverantwortung liegt beim Menschen"

Momentan ist der Stand der Entwicklung, dass KI-Systeme sehr viel berechnen und kombinieren können. "Auch wenn es zum Teil wirklich so aussieht, als säße auf der anderen Seite jemand, hat diese künstliche Intelligenz keine im menschlichen Sinne praktische Vernunft; das heißt auch, sie kann nicht absichtsvoll handeln und keine moralische Verantwortung übernehmen – und wird es voraussichtlich auch in nächster Zukunft nicht können", so Alena Buyx.

Die moralische Letztverantwortung bei medizinischen Entscheidungen liegt bei den Menschen. Allerdings ist KI für Ärzte oft wie eine Black Box: Sie können aufgrund der Komplexität der lernenden Algorithmen nicht immer nachvollziehen, wie es zu einer Diagnose- oder Therapieempfehlung kommt. "Trotzdem können sie einen Teil der Arbeit der KI überlassen, denn Medizin ist per se arbeitsteilig wie man beispielweise beim Einsatz von Auswertungssoftware für EKGs sieht, die der Arzt ja auch technisch nicht genau durchdringt."

KI in der Medizin muss immer zertifiziert sein

Auch gibt es im medizinischen Alltag Sicherheitsstandards etwa bei der Zulassung von Medikamenten und Medizinprodukten. Die neue Herausforderung liege nun darin, Zertifizierungsverfahren für lernende Systeme zu finden, die sich weiterentwickeln. "Selbstverständlich müssen Assistenzsysteme, die tatsächlich an den Patienten drankommen, ähnlichen oder gleichen Standards wie andere Medizinprodukte entsprechen." Die Empfehlung des Deutschen Ethikrates ist deswegen, dass bei der Zulassung von diesen zukünftigen Produkten die Zulassungsbehörden sehr intensiv mit den jeweiligen Fachgesellschaften zusammenarbeiten. Dabei wird dann auch untersucht, wie gut die Datengrundlage bei der Entwicklung der KI war.