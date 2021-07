Medizinethiker zu Corona: "Es wird immer ein Restrisiko geben"

BR24: Auf der anderen Seite heißt es aber, es sei noch zu früh, Maßnahmen zu lockern. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Schulz-Asche argumentiert beispielsweise, die Corona-Situation sei im Zusammenhang mit der Delta-Variante noch besorgniserregend. Haben Sie den Eindruck, dass es uns gesellschaftlich schwerer fällt, Krankheiten zu akzeptieren?

Marckmann: "Es ist richtig, dass wir der Gesundheit einen hohen Stellenwert beimessen. Dennoch werden wir das Risiko an einer Infektionskrankheit zu erkranken, nie auf null senken können. Es wird immer ein Restrisiko geben. Damit müssen wir lernen umzugehen. Das ist ja übrigens auch in anderen Bereichen so. Es sterben jedes Jahr über 3.000 Menschen im Straßenverkehr, viele andere am Rauchen oder am Alkohol. In vielen Bereichen wägen wir ab zwischen unseren Freiheiten und den damit verbundenen Risiken."

BR24: Woran misst sich in Ihren Augen, ob Maßnahmen noch verhältnismäßig sind?

Marckmann: "Es sollte darum gehen, das Infektionsgeschehen auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Und das akzeptable Niveau muss sich messen an der Anzahl der Schwerkranken und der Todesfälle, nicht allein an der Inzidenz der Erkrankung. Nach meiner Einschätzung ist das Ziel, die Infektion in der Bevölkerung ausreichend einzudämmen, nun erreicht. Mit dem verbleibenden sehr geringen Risiko einer Infektion, das es noch gibt, muss jeder Einzelne umgehen. Wir müssen wechseln von einem kollektiv verordneten Schutz zu einem individuell verantworteten Schutz."

BR24: Während der Pandemie ist häufig das Wort "Solidarität" gefallen. Zunächst ging es darum, sich selbst zum Schutz der Risikogruppen einzuschränken. Später ging es um die Solidarität zwischen Geimpften und Ungeimpften. Beobachten Sie eine Wertverschiebung innerhalb der Gesellschaft, von der Eigenverantwortung hin zum, wie Sie es nennen, "kollektiv verordneten Schutz"?

Marckmann: "Bei einer Infektionskrankheit wie Sars-CoV-2, die sich in der gesamten Bevölkerung ausbreitet und möglicherweise zu vielen Todesfällen führt, kann man so eine Situation nicht anders in den Griff bekommen, als durch gemeinschaftliches Handeln. Da reicht Eigenverantwortung in meinen Augen nicht mehr aus. Dann braucht man koordiniertes gemeinschaftliches Handeln."

BR24: Haben Sie den Eindruck, die Einschränkungen, die Menschen in der Pandemie auf sich nehmen, sind gleich verteilt? Stichwörter wären da die Debatte um Präsenz- oder Distanzunterricht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die vollen Stadien …

Marckmann: "Tatsächlich mussten jüngere Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, relativ viele Einschränkungen ertragen. Nun wäre es aber an der Zeit, Einschränkungen gerade für diese Gruppe komplett zurückzunehmen. Ich wäre sogar dafür, Kinder und Jugendliche den Geimpften, Genesenen und Getesteten gleichzustellen. Sie müssen sich sonst dauernd testen lassen und sind damit weiterhin benachteiligt. Sie erhalten ja aktuell kein regelhaftes Impfangebot."