05.05.2020, 08:53 Uhr

Mediziner verteidigen Intensivtherapie für Corona-Patienten

Fachgesellschaften für Intensivmedizin in Deutschland wehren sich gegen Kritik an den Behandlungsmethoden für Corona-Patienten. Eine Versorgung auf der Intensivstation auch per Beatmung sei der richtige Weg - das zeigten die hohen Überlebensraten.