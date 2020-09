Mediterraner Wirbelsturm "Ianos" fegt über Griechenland hinweg

Wegen eines schweren Sturms sind in Griechenland erste Flüge umgeleitet worden. Zwei Maschinen der Fluggesellschaft Ryanair konnten am Morgen nicht wie geplant auf der Insel Kefalonia im Ionischen Meer landen. Die Flugzeuge wurden nach Athen umgeleitet.

Ein sogenannter Medicane - ein mediterraner Wirbelsturm mit Merkmalen eines Hurrikans - tobt nach Angaben der griechischen Zivilschutzbehörde mit Windgeschwindigkeiten von bis zu über hundert Stundenkilometern über dem Ionischen Meer. Wegen des Sturms "Ianos" sollten die Schulen in zahlreichen Regionen Westgriechenlands aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. In der Stadt Argostoli auf der Insel Kefalonia fiel der Strom aus. Auch die Fährverbindungen zu den Inseln Kefalonia, Zakynthos und Ithaka wurden unterbrochen.

Offenbar Boot mit Migranten in Seenot

Vor Zakynthos sendeten die Insassen eines Bootes ein Notsignal. An Bord seien nach ersten Informationen aus Kreisen der Küstenwache rund 50 Migranten. Das Boot sei in den Wirbelsturm geraten und treibe dahin, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Wegen der stürmischen Winde werde die Rettungsaktion behindert. Man hoffe, dass das Boot - bevor es kentere - zum Festland der Halbinsel Peloponnes treibe.

Experten erwarten, dass der Sturm im Laufe des Tages vom Ionischen Meer und West-Griechenland über die Peloponnes-Halbinsel hinwegzieht. Die Zivilschutzbehörde warnte vor nicht notwendigen Reisen. Der Bürgermeister von Argostoli sagte im griechischen Fernsehen, die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben und nicht auf die Straße gehen. Der Zivilschutz stellte in besonders gefährdeten Gebieten vorsorglich Rettungsteams bereit. Rettungshubschrauber wurden in Alarmbereitschaft versetzt.

Die griechischen Behörden warnten, in den nächsten Stunden könne "Ianos" seinen Kurs ändern und schwere Schäden auf dem Festland anrichten. Mit einer Wetterbesserung rechnen die Meteorologen von Sonntagnacht an.

Hohe Wassertemperaturen als Ursache

Bis in die 1990er-Jahre galten Medicanes als äußerst seltene Wetterphänomene. Solche Sturmtiefs können sich gegen Ende des Sommers im Mittelmeerraum bilden, wenn das Wasser dort noch hohe Temperaturen aufweist. Mit der Erwärmung der Erdatmosphäre und der Meere kommt es dazu häufiger. Griechenland ist in den vergangenen Jahren häufiger von Extremwetter, Überschwemmungen oder außergewöhnlichen Hitzewellen getroffen worden.