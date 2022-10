Medikamentenmangel in Deutschland – Das Leid der Patienten

"Sehr geehrter Herr Bundesminister. Sollen Menschen mit Immundefekt für Sie sterben?" Mit diesem dramatischen Aufruf auf ihrer Homepage geht die 50-jährige Petra Carlile an die Öffentlichkeit. Hintergrund: Ihr überlebensnotwendiges Medikament ist in Deutschland seit Wochen nicht mehr lieferbar.

Die Münchnerin leidet an einem angeborenen Immundefekt. Jede Infektion kann tödlich für sie sein. Petra Carlile produziert keine Antikörper. Um sich zu schützen, muss sie sich einmal pro Woche ein Medikament unter die Haut injizieren – Immunglobuline, die aus Blutplasma hergestellt werden

Ungefähr 20.000 Menschen leiden in Deutschland nach Angaben des Pharmakonzerns Octapharma unter angeborener Immunschwäche. Für Petra Carlile war es ein großer Fortschritt, als Medikamente auf den Markt kamen, die sie subkutan selbst injizieren konnte. Statt in die Klinik oder eine Spezialpraxis zu fahren, um die Antikörper per Infusion in die Vene zu bekommen, können Menschen wie sie sich jetzt die Infusion zuhause selber verabreichen, etwa am Abend auf der Couch beim Fernsehen.

Blutplasma ist knapp

In der Corona-Krise ist die Spendenbereitschaft nicht nur in Deutschland zurückgegangen, Blutplasma ist ein knappes Gut, das weltweit heiß begehrt ist. Die Preise für Blutplasma steigen, und in Deutschland haben schon im Frühjahr zwei andere Hersteller subkutaner Immunglobuline Engpässe gemeldet.

In dieser Situation hat Octapharma, der Hersteller des subkutanen Immunglobulins Cutaquig im Juni einen Lieferstopp für Deutschland verhängt. Betroffen sind viele der Patienten mit Immunerkrankungen, darunter auch Petra Carlile. Seit Juni versucht sie, eine Alternative für ihr Medikament zu finden. Aber das ist nicht einfach. Die Umstellung auf ein anderes Präparat darf nur unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus stattfinden, denn es könnten allergische Reaktionen auftreten, bis hin zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock.

Patientenvereinigung schlägt Alarm

Rund 70 Prozent der Patienten mit angeborenem Immundefekt sind nach Aussage der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte (DSAI) auf subkutane Injektion eingestellt und bangen jetzt um die Versorgung mit ihrem lebensnotwendigen Medikament.

"Bei uns stehen die Telefone nicht mehr still", sagt Gabriele Gründl, die Bundesvorsitzende der Patientenorganisation. "Wir haben weinende Patienten am Telefon, aber auch Mütter, die einfach auch Angst um das Leben ihrer Kinder haben. Wenn die das Medikament nicht mehr bekommen und einen Infekt nach dem anderen haben, dann kann das auch zum Tod führen."

Streit um Rabatte belastet Patienten

Doch warum stellt der Hersteller eines solch wichtigen Medikamentes die Produktion einfach ein? Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit dem GKV – Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen – über Rabatte im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Preismoratoriums von 2010. Damit werden die Preise für die meisten Arzneimittel auf dem Stand von 2009 eingefroren.

Das gilt auch für neu auf den Markt gebrachte Medikamente – dann, wenn sie denselben Wirkstoff und dieselbe Verabreichungsform wie ein Vorgänger haben. Dann erstatten die Gesetzlichen Krankenkassen nur den Preis von 2009.

Cutaquig ist seit über zwei Jahren auf dem Markt, mit dem Vorgängerprodukt nicht identisch und viel teurer in der Herstellung, sagt Norbert Müller, Vorstand von Octapharma. Die Rabattforderung würde für den Hersteller bedeuten, "dass wir fast 20 Prozent unter den Herstellerkosten abgeben müssten, das ist einfach nicht möglich." Man habe dem GKV-Spitzenverband schnellstmöglich alle Fakten auf den Tisch gelegt und ausführlich dargelegt, wie sich Cutaquig vom Vorgängerprodukt unterscheidet.

Genau das bestreitet der GKV-Spitzenverband. Das Unternehmen habe nicht ausreichend nachweisen können, wie sich das Medikament pharmakologisch vom Vorgängerprodukt unterscheide.

Seit drei Monaten gehe nichts voran, ärgert sich Petra Carlile, deswegen habe sie an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert, aber bisher keine Antwort erhalten. Es könne nicht sein, dass in einer ohnehin so angespannten Marktlage beim Blutplasma jetzt eine Rabattdiskussion die Versorgungssicherheit der Patienten gefährde.

Medikamenten Engpässe nehmen zu

Engpassmeldungen häufen sich im Deutschland, das beklagen Apotheken und Ärztevertreter, und das spüren zunehmend auch Patienten. Vom Fiebersaft für Kinder bis zum Nachsorgemedikament für Brustkrebs, viele Arzneimittel sind in Deutschland zeitweise oder gar nicht lieferbar. Grund seien nicht nur die Corona-Pandemie, der Abbruch von Lieferketten und die Verlagerung von Produktionen in Billiglohnländer in Asien, sondern auch politische Entscheidungen in Deutschland, sagt Jasmina Kirchhoff vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). "Das Problem ist an vielen Stellen hausgemacht", erklärt sie, "wir haben es mit Ausschreibungsverfahren zu tun, die alle dafür sorgen, dass wir möglichst wenig für Arzneimittel hier in Deutschland bezahlen."

Kirchhoff spielt auf das gesetzlich geregelte System von Festpreisen und Ausschreibungen durch Krankenkassen in Deutschland an. Entscheidend sei dabei ausschließlich der Preis.

Die falsche Priorität, meint Jasmina Kirchhoff. "Wenn die Einsparungen dafür sorgen, dass die Versorgung an vielen Stellen nicht mehr gesichert werden kann, dann haben wir da ein Problem: Im Ausgleich von Finanzierung der GKV und der Versorgungssicherheit, die wir am Markt haben wollen."

Bundesgesundheitsminister Lauterbach vertröstet die Patienten

Bisher hat Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, weder auf den offenen Brief noch auf den Appell von Petra Carlile geantwortet. Dabei hat die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart, die Versorgungssicherheit zu verbessern und Engpässe abbauen zu wollen.

Doch zu konkreten Maßnahmen äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von report München nicht. Nur soweit: Man plane, das gesetzlich vorgeschriebene Preismoratorium um weitere vier Jahre zu verlängern, es trage wesentlich zur Stabilisierung der Arzneimittelausgaben bei.